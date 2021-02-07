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Рената Литвинова рассказала, кто болеет коронавирусом чаще всего

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7 февраля 2021
6 февраля в прокат вышел новый фильм Ренаты Литвиновой «Северный ветер» и начались её промо-гастроли по разнообразным шоу. В гостях у Ивана Урганта Рената выпила игристого, пообщалась в Тиндере с мужчиной предпенсионного возраста и рассказала о новом альбоме Земфиры, власти женщин и о перенесённом коронавирусе.

Рената Литвинова рассказала, кто болеет коронавирусом чаще всего

Одну из эпизодических ролей в фильме играет дочь Литвиновой, Ульяна Добровская, которой в этом году исполнится 20 лет. Причина, по которой Рената выбрала на эту роль Ульяну - её мимолётная невинность.

«Никогда в жизни Ульяна не хотела быть актрисой. Мы её ухватили в тот период невинности, когда ей было 17. Это такой волшебный период. Мы смотрели очень многие пробы девушек талантливых, красивых. Студенток театральных институтов. Но они были адски прожжённые. А эта [героиня] должна быть как мечта».

Рената Литвинова рассказала, кто болеет коронавирусом чаще всего
фото: Ульяна Добровская

В декабре прошлого года Рената пополнила статистику заболевших коронавирусной инфекцией. Но, к счастью, заболевание проходило в лёгкой форме, что дало артистке возможность навести, наконец, дома порядок.

«Как заболела, сразу перестала бояться. Но я кстати его очень хорошо прошла с врачами из 52 больницы. Они потрясающие. Я, кстати, спрашивала, кто болеет больше всего. И такой удивительный был ответ. Мне сказали: «Люди с фамилиями кончающимися на «ян». Я так удивилась. Почему-то вот армянский народ в 52 больницу попадает чаще всего. Вообще-то, болеет весь мир. Но в 52-й вот так.
Я болела только 10 дней, мне не хватило, конечно. Я перебрала холодильник. Мне помогли перебрать сауну, у меня там шкаф. Балкон. Я так наводила порядок - я же была в изгнании, в заточении. Кстати, мной совершенно не интересовался этот…надзор. Никто ни разу ко мне не зашёл, я была совершенно самосознательна».

Рената Литвинова рассказала, кто болеет коронавирусом чаще всего

О власти женщин

«Я знаю, что в Эстонии президент и вице-президент - женщины. Там уже матриархат. Но на самом деле, это же гарантия того, что не будет войны. Мне кажется, что надо, чтобы президентом была женщина. И мне кажется, что такие женщины есть. Их надо допустить. Например, допустить оппозицию в виде женщин. И допустить, что они могут править. Ну, то есть, они будут править официально. Не нелегально, как обычно, а официально».

О новом альбоме Земфиры

«Я когда послушала альбом Земфиры…я не знаю, как она напишет лучше. Потому что это лучше первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого. Сейчас седьмой альбом, и это лучший альбом Земфиры. Абсолютно. Великий. Но не потому что она мой соратник, друг и любимый композитор. А потому что это правда. Понимаете, Земфира - это не семь букв. Она всё-таки человек. И она обладает таким даром, который извлекает вот это из воздуха».


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Рената Литвинова рассказала, кто болеет коронавирусом чаще всего фотографии
Рената Литвинова рассказала, кто болеет коронавирусом чаще всего фотографии
Рената Литвинова рассказала, кто болеет коронавирусом чаще всего фотографии
Рената Литвинова рассказала, кто болеет коронавирусом чаще всего фотографии
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