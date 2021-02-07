Рената Литвинова рассказала, кто болеет коронавирусом чаще всего

Одну из эпизодических ролей в фильме играет дочь Литвиновой, Ульяна Добровская, которой в этом году исполнится 20 лет. Причина, по которой Рената выбрала на эту роль Ульяну - её мимолётная невинность.
«Никогда в жизни Ульяна не хотела быть актрисой. Мы её ухватили в тот период невинности, когда ей было 17. Это такой волшебный период. Мы смотрели очень многие пробы девушек талантливых, красивых. Студенток театральных институтов. Но они были адски прожжённые. А эта [героиня] должна быть как мечта».
«Как заболела, сразу перестала бояться. Но я кстати его очень хорошо прошла с врачами из 52 больницы. Они потрясающие. Я, кстати, спрашивала, кто болеет больше всего. И такой удивительный был ответ. Мне сказали: «Люди с фамилиями кончающимися на «ян». Я так удивилась. Почему-то вот армянский народ в 52 больницу попадает чаще всего. Вообще-то, болеет весь мир. Но в 52-й вот так.
Я болела только 10 дней, мне не хватило, конечно. Я перебрала холодильник. Мне помогли перебрать сауну, у меня там шкаф. Балкон. Я так наводила порядок - я же была в изгнании, в заточении. Кстати, мной совершенно не интересовался этот…надзор. Никто ни разу ко мне не зашёл, я была совершенно самосознательна».
О власти женщин
«Я знаю, что в Эстонии президент и вице-президент - женщины. Там уже матриархат. Но на самом деле, это же гарантия того, что не будет войны. Мне кажется, что надо, чтобы президентом была женщина. И мне кажется, что такие женщины есть. Их надо допустить. Например, допустить оппозицию в виде женщин. И допустить, что они могут править. Ну, то есть, они будут править официально. Не нелегально, как обычно, а официально».
О новом альбоме Земфиры
«Я когда послушала альбом Земфиры…я не знаю, как она напишет лучше. Потому что это лучше первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого. Сейчас седьмой альбом, и это лучший альбом Земфиры. Абсолютно. Великий. Но не потому что она мой соратник, друг и любимый композитор. А потому что это правда. Понимаете, Земфира - это не семь букв. Она всё-таки человек. И она обладает таким даром, который извлекает вот это из воздуха».
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