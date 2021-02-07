Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов

2 февраля московский театр «Гоголь-центр» отметил своё 8-летнее существование под руководством Кирилла Серебренникова, который покидает пост художественного руководителя в конце февраля. Празднование прошло в формате концерта и церемонии награждения артистов памятными значками - за достижения прошлого года.
фото: Алексей Агранович и Кирилл Серебренников
Среди награждённых артистов мастерской Серебренникова и сотрудников монтировочного и костюмерного цехов также были отмечены специальными призами актёры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов за спектакль «Горбачев», поставленный в «Театре Наций».
обсуждение >>