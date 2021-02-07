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Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов

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7 февраля 2021
2 февраля московский театр «Гоголь-центр» отметил своё 8-летнее существование под руководством Кирилла Серебренникова, который покидает пост художественного руководителя в конце февраля. Празднование прошло в формате концерта и церемонии награждения артистов памятными значками - за достижения прошлого года.

Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов
фото: Алексей Агранович и Кирилл Серебренников

Среди награждённых артистов мастерской Серебренникова и сотрудников монтировочного и костюмерного цехов также были отмечены специальными призами актёры Чулпан Хаматова и Евгений Миронов за спектакль «Горбачев», поставленный в «Театре Наций».

Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов
фото: Евгений Миронов

На праздновании собрались актёры труппы «Гоголь-центра» Риналь Мухаметов, Ян Гэ, Екатерина Стеблина, Никита Кукушкин, а также их друзья и коллеги Варвара Шмыкова, Максим Диденко, Рома Зверь и Светлана Устинова.

Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов
фото: Риналь Мухаметов

Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов
фото: Рома Зверь

Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов
фото: Варвара Шмыкова

Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов
фото: Ян Гэ

Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов
фото: Екатерина Стеблина и Артём Ткаченко

Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов
фото: Илья Стюарт и Светлана Устинова
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Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов фотографии
Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов фотографии
Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов фотографии
Знак бесконечность: Риналь Мухаметов, Рома Зверь и Евгений Миронов фотографии
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