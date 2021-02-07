Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ирина Горбачева впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным

7 февраля
2021 год
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
7 февраля 2021
Почти 2 года назад актриса Ирина Горбачева развелась со своим бывшим мужем Григорием Калининым после трех лет брака. После этого о её личной жизни было мало что известно, однако, недавно Ирина впервые вышла в свет в сопровождении нового возлюбленного.

Ирина Горбачева впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным

На церемонии вручения Третьей Национальной премии в области веб-индустрии Горбачева появилась вместе с бывшим солистом украинской группы «Quest pistols» Антоном Савлеповым.

Разговоры о романе актрисы и музыканта появились в сети в июне прошлого года – тогда Ирина публично поздравила музыканта с днем рождения на своей странице в Инстаграме. Затем актриса стала публиковать совместные фото, а потом уехала в Турцию на отдых. На отпускных фото Савлепова видно не было, однако актриса отметила его в публикации.

Все сомнения пропали, когда Ирина в преддверии новогодних праздников опубликовала серию фото из уходящего года. В «карусели» оказалось и романтичное фото с Антоном.

Ирина Горбачева впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным

После церемонии на странице Ирины в Инстаграме появилось ещё одно совместное фото с возлюбленным. Она поделилась снимками с награждения и поблагодарила всех за яркое мероприятие. Было чему радоваться, ведь онлайн-сериал «Чики» с её участием выиграл в двух номинациях.

«Вчера произошло очень важное событие! На Третьей Премии в области Веб-Индустрии «Чики» взяли премии в 2 номинациях! «Онлайн событие года» и «Лучший сериал, хронометраж более 24 минут»! Ураааа нам всем! Спасибо! Дико приятно и круто, что есть молодые премии, на которых не скучно!», - написала Горбачева.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Телевизор должен умереть: Александр Гудков, Ирина Горбачёва и Рина Гришина
Поиск по меткам
любовь
персоны
Ирина ГорбачёваГригорий Калинин

фотографии >>
Ирина Горбачева впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным фотографии
Ирина Горбачева впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным фотографии
Ирина Горбачева впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным фотографии
Ирина Горбачева впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»

Скорбим

Татьяна Иваненко
5 февраля ушла из жизни актриса Татьяна Иваненко.
Виталий Альшанский
4 февраля ушёл из жизни актёр Виталий Альшанский.
Александр Вигдоров
3 февраля ушёл из жизни актёр Александр Вигдоров.
Сергей Гронский
3 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Гронский.

День рождения >>

Павел Бессонов
Александр Домогаров (младший)
Михаил Карпенко
Валерия Киселёва (II)
Константин Крюков
Николай Малаев
Галина Никулина
Владислав Сыч
Сергей Удовик
Джейсон Гедрик
Эштон Кутчер
Эва Кшижевская
Пит Постлетуэйт
Мария Пробош
Крис Рок
Джеймс Спейдер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Кроличья лапа
драма, мелодрама
Россия, Бельгия, Финляндия, 2020
Джек и механическое сердце
драма, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Франция, Бельгия, 2013
Опасный соблазн
триллер
США, 2020
Приворот. Чёрное венчание
мелодрама, мистика
Россия, 2021
Love
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Дикая парочка
драма, мелодрама
Великобритания, Ирландия, 2020
Любит — не любит
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Япония, 2020
Музыка крыш
драма, мелодрама
Россия, 2021
Наш отец
драма
Италия, 2020
Пациент Зеро
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2019
Пингвинёнок Пороро. Мир динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2017
Пончары. Глобальное закругление
анимационная комедия
Канада, Китай, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен