Ирина Горбачева впервые вышла в свет со своим новым возлюбленным

Почти 2 года назад актриса Ирина Горбачева
развелась со своим бывшим мужем Григорием Калининым
после трех лет брака. После этого о её личной жизни было мало что известно, однако, недавно Ирина впервые вышла в свет в сопровождении нового возлюбленного.
На церемонии вручения Третьей Национальной премии в области веб-индустрии
Горбачева появилась вместе с бывшим солистом украинской группы «Quest pistols» Антоном Савлеповым
.
Разговоры о романе актрисы и музыканта появились в сети в июне прошлого года – тогда Ирина публично поздравила музыканта с днем рождения на своей странице в Инстаграме. Затем актриса стала публиковать совместные фото, а потом уехала в Турцию на отдых. На отпускных фото Савлепова видно не было, однако актриса отметила его в публикации.
Все сомнения пропали, когда Ирина в преддверии новогодних праздников опубликовала серию фото из уходящего года. В «карусели» оказалось и романтичное фото с Антоном.
После церемонии на странице Ирины в Инстаграме появилось ещё одно совместное фото с возлюбленным. Она поделилась снимками с награждения и поблагодарила всех за яркое мероприятие. Было чему радоваться, ведь онлайн-сериал «Чики»
с её участием выиграл в двух номинациях.
«Вчера произошло очень важное событие! На Третьей Премии в области Веб-Индустрии «Чики» взяли премии в 2 номинациях! «Онлайн событие года» и «Лучший сериал, хронометраж более 24 минут»! Ураааа нам всем! Спасибо! Дико приятно и круто, что есть молодые премии, на которых не скучно!»
, - написала Горбачева.
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