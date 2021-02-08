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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»
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Анна Банщикова дала совет по борьбе с ревностью

8 февраля
2021 год
февраль 2021
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8 февраля 2021
Исполнительница главной роли в сериале «Ищейка» Анна Банщикова, оказывается, тоже сталкивалась со шпионажем, как и её героиня – начальница угрозыска Александра Кушнир. 46-летняя актриса стала жертвой преследователя из-за ревности. Об этом Анна рассказала в эфире вечернего шоу на «Русском радио».

Анна Банщикова дала совет по борьбе с ревностью

«Так получалось, что я не слежу ни за кем, а вот за мной иногда шпионили. Есть у меня такое свойство, что я вызываю ревность, но дискомфорта мне это не приносит», - призналась Анна.

Также Банщикова отметила, что в жизни редко примеряет на себя роль своей героини. Она уверена в тех людях, которые находятся рядом с ней и не заставляют «включать» внутреннего подполковника полиции. В эфире шоу Анна дала дельный совет к тому, как умерить ревность и не пойти на преступление.

Анна Банщикова дала совет по борьбе с ревностью

«А лучше ни за кем не следить! Если он куда-то там [пошёл], да и бог с ним, займитесь своей жизнью. Да и всё! Так как ни к чему хорошему это, как правило, не приводит. Ну, допустим, ты нашла кого-то, или он нашёл, и что дальше делать? А дальше всё уже, и жизни нет и смысла нет. А вдруг вас направили на ложный след? Такое тоже может быть. Лучше заниматься чем-то другим. Чем-то более важным», - сказала Анна Банщикова.
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Анна Банщикова дала совет по борьбе с ревностью фотографии
Анна Банщикова дала совет по борьбе с ревностью фотографии
Анна Банщикова дала совет по борьбе с ревностью фотографии
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Деконструкция «Клан Пещерного Медведя»

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