Анна Банщикова дала совет по борьбе с ревностью

Исполнительница главной роли в сериале «Ищейка» Анна Банщикова
, оказывается, тоже сталкивалась со шпионажем, как и её героиня – начальница угрозыска Александра Кушнир. 46-летняя актриса стала жертвой преследователя из-за ревности. Об этом Анна рассказала в эфире вечернего шоу на «Русском радио».
«Так получалось, что я не слежу ни за кем, а вот за мной иногда шпионили. Есть у меня такое свойство, что я вызываю ревность, но дискомфорта мне это не приносит»
, - призналась Анна.
Также Банщикова отметила, что в жизни редко примеряет на себя роль своей героини. Она уверена в тех людях, которые находятся рядом с ней и не заставляют «включать» внутреннего подполковника полиции. В эфире шоу Анна дала дельный совет к тому, как умерить ревность и не пойти на преступление.
«А лучше ни за кем не следить! Если он куда-то там [пошёл], да и бог с ним, займитесь своей жизнью. Да и всё! Так как ни к чему хорошему это, как правило, не приводит. Ну, допустим, ты нашла кого-то, или он нашёл, и что дальше делать? А дальше всё уже, и жизни нет и смысла нет. А вдруг вас направили на ложный след? Такое тоже может быть. Лучше заниматься чем-то другим. Чем-то более важным»
, - сказала Анна Банщикова.
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