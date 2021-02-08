Дженнифер Лоуренс получила ранение на съёмках

Актриса Дженнифер Лоуренс получила главную роль в научно-фантастическом сатирическом фильме Netflix «Не смотри вверх». Однако съемки для нее оказались не такими комичными, как сценарий. Актриса повредила глаз во время отработки одной из сцен в Бостоне.
В центре сюжета комедии «Не смотри вверх» - два астронома в исполнении Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо, которые обнаруживают, что метеорит, летящий в сторону Земли, уничтожит её через шесть месяцев. Из-за этого открытия им нужно отправиться в тур и встретиться со СМИ, чтобы предупредить человечество о грозящей ему опасности.
фото: Кадр из фильма "Не смотри вверх"
Дженнифер находилась в ресторане, где, по сценарию, должен был произойти «контролируемый взрыв». Однако что-то пошло не так, и один из осколков угодил прямо актрисе в лицо. В итоге, Лоуренс получила весьма серьёзное повреждение века. Продюсеры могут даже поднять вопрос о том, сможет ли актриса продолжить работу.
обсуждение >>