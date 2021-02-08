Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дженнифер Лоуренс получила ранение на съёмках

8 февраля
2021 год
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
8 февраля 2021
Актриса Дженнифер Лоуренс получила главную роль в научно-фантастическом сатирическом фильме Netflix «Не смотри вверх». Однако съемки для нее оказались не такими комичными, как сценарий. Актриса повредила глаз во время отработки одной из сцен в Бостоне.

Дженнифер Лоуренс получила ранение на съёмках

В центре сюжета комедии «Не смотри вверх» - два астронома в исполнении Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо, которые обнаруживают, что метеорит, летящий в сторону Земли, уничтожит её через шесть месяцев. Из-за этого открытия им нужно отправиться в тур и встретиться со СМИ, чтобы предупредить человечество о грозящей ему опасности.

Дженнифер Лоуренс получила ранение на съёмках
фото: Кадр из фильма "Не смотри вверх"

Дженнифер находилась в ресторане, где, по сценарию, должен был произойти «контролируемый взрыв». Однако что-то пошло не так, и один из осколков угодил прямо актрисе в лицо. В итоге, Лоуренс получила весьма серьёзное повреждение века. Продюсеры могут даже поднять вопрос о том, сможет ли актриса продолжить работу.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Леонардо ДиКаприоДженнифер Лоуренс
фильмы
Не смотри вверх

фотографии >>
Дженнифер Лоуренс получила ранение на съёмках фотографии
Дженнифер Лоуренс получила ранение на съёмках фотографии
Дженнифер Лоуренс получила ранение на съёмках фотографии
Дженнифер Лоуренс получила ранение на съёмках фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Илья Шиловский
6 февраля скончался сценарист и режиссер Илья Шиловский.
Татьяна Иваненко
5 февраля ушла из жизни актриса Татьяна Иваненко.
Виталий Альшанский
4 февраля ушёл из жизни актёр Виталий Альшанский.
Александр Вигдоров
3 февраля ушёл из жизни актёр Александр Вигдоров.
Сергей Гронский
3 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Гронский.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Брайан Донлеви
Рональд Колман
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Литтл Тони
Миа Фэрроу
Том Хиддлстон
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Кроличья лапа
драма, мелодрама
Россия, Бельгия, Финляндия, 2020
Джек и механическое сердце
драма, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Франция, Бельгия, 2013
Опасный соблазн
триллер
США, 2020
Приворот. Чёрное венчание
мелодрама, мистика
Россия, 2021
Love
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Дикая парочка
драма, мелодрама
Великобритания, Ирландия, 2020
Любит — не любит
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Япония, 2020
Музыка крыш
драма, мелодрама
Россия, 2021
Наш отец
драма
Италия, 2020
Пациент Зеро
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2019
Пингвинёнок Пороро. Мир динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2017
Пончары. Глобальное закругление
анимационная комедия
Канада, Китай, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен