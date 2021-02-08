Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-Ножницы в рекламе Cadillac

7 февраля в американском городе Тампа, штат Флорида, состоялось одно из самых значительных ежегодных спортивных событий - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, по итогам которой определяется новый обладатель Суперкубка. С годами это событие, собирающее у экранов телевизоров миллионы зрителей, породило целую маркетинговую традицию. Суперкубок стал своего рода фестивалем премьерных показов высокобюджетной рекламы с участием звёзд шоу-бизнеса.
Одним из самых интересных роликов в этом году стал полутораминутный рекламный «сиквел» фильма «Эдвард Руки-Ножницы» с Тимоти Шаламе в роли сына Эдварда. Шаламе играет подростка по имени Эдгар, унаследовавшего от отца ножницы вместо рук и меланхоличный взгляд. Даже в супер-толерантном современном обществе Эдгару со своей особенностью приходится нелегко.
Он не может играть со сверстниками в футбол, а водитель школьного автобуса не пускает его на борт после случайной оплошности. Мать Эдгара (в исполнении Вайноны Райдер), видя, что сын мечтает водить машину, решает порадовать его и дарит новый Cadillac LYRIQ - полностью автоматизированный автомобиль, который позволяет почти не использовать руки в управлении.
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