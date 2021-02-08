Мила Кунис нагло врёт Эштону Кутчеру в рекламе чипсов

7 февраля на арене «Рэймонд Джеймс Стэдиум» в американском городе Тампа состоялась финальное состязание за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, или, проще говоря, Суперкубок. Неотъемлемой частью этого ежегодного мероприятия является премьерный показ рекламных роликов с участием звёзд первой величины. Одной из самых интересных работ в этом году стала реклама автомобиля Cadillac с Тимоти Шаламе в роли сына Эдварда Руки-Ножницы. Полутораминутный сиквел культового фильмаТима Бёртона с унаследованным от режиссёра меланхолично-комедийным шармом эксплуатирует тему проблем социализации людей с особенностями развития.
Также в этом году зрители впервые за долгое время увидели на экранах Милу Кунис и Эштона Кутчера. Погрузившиеся в семейные дела актёры давно не баловали поклонников новыми киноработами. Зато теперь у нас есть возможность посмотреть минутную хип-хоперу Cheetos о том, как перемазанная оранжевыми специями Мила с подачи коварного рэппера Shaggy безбожно врёт мужу и утверждает, что это не она съела всю его заначку.
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