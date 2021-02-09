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СМИ: Шейлин Вудли закрутила роман с футболистом Аароном Роджерсом

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9 февраля 2021
В СМИ появилась информация, что звезда фильмов «Виноваты звезды» и «Дивергент» Шейлин Вудли нашла новую любовь. Ее избранником стал 37-лений игрок в американский футбол Аарон Роджерс, выступающий за команду «Грин Бэй Пэкерз» Национальной футбольной лиги.

СМИ: Шейлин Вудли закрутила роман с футболистом Аароном Роджерсом

«Они сохранили все в тайне. Аарон был очень сконцентрирован на спортивном сезоне, но они виделись и поддерживали связь. Они продолжают общаться, встречаться, когда могут. Оба сосредоточены на своей карьере, но также уделяют время друг другу», - рассказал инсайдер.

Пока Аарон был сосредоточен на сезоне, Шейлин была на съемках нового фильма «Мизантроп» в Монреале. Роджерс собирался взять в жены актрису Оливию Манн, с которой он встречался с 2014 года, затем состоял в отношениях с Келли Рорбах. А Вудли долгое время встречалась с игроком национальной сборной Фиджи Беном Волаволой.

«Мы были на пути к браку и детям. Я поняла, что все ещё в том возрасте, когда не могу полностью посвятить себя семье. Я не могла быть полностью его, и не любила себя за это», - говорила Шейлин о своих отношениях в прошлом году.

СМИ: Шейлин Вудли закрутила роман с футболистом Аароном Роджерсом

СМИ подогрели и слухи о помолвке актрисы с футболистом. По их данным, 37-летний спортсмен во время трансляции церемонии награждения NFL Honors объявил, что обручен. Арон произнес речь о «сумасшедшем 2020-м году» и заявил: «Я обручился!». Однако свои отношения Вудли и Роджерс пока официально не подтвердили.
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СМИ: Шейлин Вудли закрутила роман с футболистом Аароном Роджерсом фотографии
СМИ: Шейлин Вудли закрутила роман с футболистом Аароном Роджерсом фотографии
СМИ: Шейлин Вудли закрутила роман с футболистом Аароном Роджерсом фотографии
СМИ: Шейлин Вудли закрутила роман с футболистом Аароном Роджерсом фотографии
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