Тампские львы: Мэттью Макконахи, Джон Траволта и двойник Меган Фокс

7 февраля в американском городе Тампа, штат Флорида, состоялось одно из самых значительных ежегодных спортивных событий - финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, по итогам которой определяется новый обладатель Суперкубка. С годами это событие, собирающее у экранов телевизоров миллионы зрителей, породило целую маркетинговую традицию. Суперкубок стал своего рода фестивалем высокобюджетной рекламы с участием звёзд шоу-бизнеса.
Звезда фильма «Чёрная пантера»Майкл Би Джордан снялся в эротическо-комедийной рекламе виртуального ассистента Amazon Alexa. Разработчица корпорации Amazon, рассматривая новый дизайн колонки, замечталась о том, как хороша была бы Алекса в обличии актёра Майкла Би Джордана, а не круглого куска пластика. В её воображении тут же пронеслись ситуации с участием послушного ассистента с приятной внешностью и невероятными способностями. И ревнующий муж на грани истерики.
В рекламе кукурузных чипсов Doritos 3D плоский Мэттью Макконахи рассказывает о том, что с недавних пор он сам не свой - потерял какую-то наполненность. В формате 2D он всё ещё остаётся популярным актёром, которого зовут на вечерние шоу, но вот повседневная жизнь страдает - недавно чуть не засосало в пылесос, совсем как занавеску. Вернуть многогранность Мэттью помогают почему-то именно чипсы. Наверное, потому что теперь они ещё и в 3D…что бы это ни значило.
Американский комик Джейсон Александер, известный по роли в сериале «Сайнфелд», одолжил свои гримасы для рекламы стирального порошка Tide. Смысл рекламы примерно такой: если бы у наших вещей было выражение лица, оно чаще всего свидетельствовало бы об ужасе и фрустрации.
Уилл Феррел в рекламе General Motors до глубины души возмущён тем фактом, что число продаж электромобилей на душу населения в Норвегии выше, чем в США. Актёр назначает своим друзьям Кинану Томпсону и Аквафине встречу в Норвегии - с тем, чтобы как-то поквитаться с неприятной статистикой. Но поскольку северо-европейские страны немножко «на одно лицо» (здесь режиссёр рекламы продолжает высмеивать стереотипность мышления и устаревшее чувство превосходства соотечественников), Кинана с Аквафиной заносит в Финляндию, а Феррелл каким-то образом оказывается в Швеции.
В рекламе продукции для ухода за газонами Scotts & Miracle-Gro Марта Стюарт, Карл Уэзерс и Джон Траволта показывают, как можно использовать такую штуку как «задний двор» (бывает у людей, которым принадлежит дом с участком). В частности, Траволта записывает синхронные танцы с дочерью для Тик Тока.
Оскароносный режиссёр фильма «Ла-Ла Ленд»Дэмьен Шазелл снял рекламный мюзикл платформы для создания сайтов SquareSpace. Под переделанную песню Долли Партон «5 to 9» офисные клерки начинают танцевать и радоваться жизни, работая в режиме с 5 до 9 (вместо привычный 9 до 5).
В рекламе майонеза Hellmann’s Эми Шумер в образе Крёстной Майо-Феи помогает своему подопечному использовать продукты с умом и майонезом. И честно признаётся в том, что больше ничего не умеет.
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