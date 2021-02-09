Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи»: Анджелина Джоли о воспитании детей

9 февраля
2021 год
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Лайфстайл >>
9 февраля 2021
Анджелина Джоли стала главной героиней мартовского номера британского Vogue. В интервью изданию она рассказала о материнстве и своих шестерых детях.

«Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи»: Анджелина Джоли о воспитании детей

Актриса возлагает большие надежды на подрастающее поколение, в том числе на своих детей.

«Я возлагаю много надежд на молодое поколение. Может быть, потому что я живу с детьми в возрасте от 12 до 19 лет и могу наблюдать за этой конкретной группой. Я вижу, что они испытывают гораздо большее давление, чем мы в их возрасте. Они получают огромное количество информации, которую от нас скрывали. Но я вижу, как Мэддокс общается с кем-то по видеосвязи на русском или корейском, как Шайло поддерживает связь со своими друзьями из Намибии. Молодые люди научились общаться и узнавать друг друга таким глобальным способом. Именно они и начнут решать наши проблемы».

Джоли также описала типичный день в их большой семье.

«Я никогда не умела сидеть на месте. Несмотря на то что я всегда мечтала быть многодетной мамой, я представляла себе это как путешествие где-то среди джунглей. Я не думала о семье в традиционном смысле. Я чувствую, что мне просто не хватает навыков, чтобы быть типичной мамой-домоседкой. Я справляюсь с этим благодаря своим детям. Они помогают мне, но я правда не слишком хороша в этом. Это может звучать банально, но если вы по-настоящему любите и стараетесь, тот факт, что ваша яичница подгорела, в конце концов не имеет значения».

Прокомментировала она и развод с Брэдом Питтом.

«Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Все медленно встает на свои места: словно тает лед, и кровь возвращается в мое тело».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бывший телохранитель Анджелины Джоли и Брэда Питта рассказал о самом большом страхе актёров
Развод Питта и Джоли: ФБР и Джойн Войт подключились
Поиск по меткам
детисемья
персоны
Анджелина ДжолиБрэд Питт

фотографии >>
«Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи»: Анджелина Джоли о воспитании детей фотографии
«Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи»: Анджелина Джоли о воспитании детей фотографии
«Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи»: Анджелина Джоли о воспитании детей фотографии
«Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи»: Анджелина Джоли о воспитании детей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Илья Шиловский
6 февраля скончался сценарист и режиссер Илья Шиловский.
Татьяна Иваненко
5 февраля ушла из жизни актриса Татьяна Иваненко.
Виталий Альшанский
4 февраля ушёл из жизни актёр Виталий Альшанский.
Александр Вигдоров
3 февраля ушёл из жизни актёр Александр Вигдоров.
Сергей Гронский
3 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Гронский.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Брайан Донлеви
Рональд Колман
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Литтл Тони
Миа Фэрроу
Том Хиддлстон
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Кроличья лапа
драма, мелодрама
Россия, Бельгия, Финляндия, 2020
Джек и механическое сердце
драма, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Франция, Бельгия, 2013
Опасный соблазн
триллер
США, 2020
Приворот. Чёрное венчание
мелодрама, мистика
Россия, 2021
Love
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Дикая парочка
драма, мелодрама
Великобритания, Ирландия, 2020
Любит — не любит
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Япония, 2020
Музыка крыш
драма, мелодрама
Россия, 2021
Наш отец
драма
Италия, 2020
Пациент Зеро
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
Бельгия, 2019
Пингвинёнок Пороро. Мир динозавров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Южная Корея, 2017
Пончары. Глобальное закругление
анимационная комедия
Канада, Китай, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен