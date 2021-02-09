«Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи»: Анджелина Джоли о воспитании детей

Анджелина Джоли
стала главной героиней мартовского номера британского Vogue
. В интервью изданию она рассказала о материнстве и своих шестерых детях.
Актриса возлагает большие надежды на подрастающее поколение, в том числе на своих детей.
«Я возлагаю много надежд на молодое поколение. Может быть, потому что я живу с детьми в возрасте от 12 до 19 лет и могу наблюдать за этой конкретной группой. Я вижу, что они испытывают гораздо большее давление, чем мы в их возрасте. Они получают огромное количество информации, которую от нас скрывали. Но я вижу, как Мэддокс общается с кем-то по видеосвязи на русском или корейском, как Шайло поддерживает связь со своими друзьями из Намибии. Молодые люди научились общаться и узнавать друг друга таким глобальным способом. Именно они и начнут решать наши проблемы».
Джоли также описала типичный день в их большой семье.
«Я никогда не умела сидеть на месте. Несмотря на то что я всегда мечтала быть многодетной мамой, я представляла себе это как путешествие где-то среди джунглей. Я не думала о семье в традиционном смысле. Я чувствую, что мне просто не хватает навыков, чтобы быть типичной мамой-домоседкой. Я справляюсь с этим благодаря своим детям. Они помогают мне, но я правда не слишком хороша в этом. Это может звучать банально, но если вы по-настоящему любите и стараетесь, тот факт, что ваша яичница подгорела, в конце концов не имеет значения».
Прокомментировала она и развод
с Брэдом Питтом
.
«Последние несколько лет были довольно тяжелыми. Я сосредоточилась на исцелении нашей семьи. Все медленно встает на свои места: словно тает лед, и кровь возвращается в мое тело».
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