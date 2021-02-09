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Дейзи Ридли бросила соцсети, чтобы избежать зависимости

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9 февраля 2021
В интервью изданию «S Moda» актриса Дейзи Ридли призналась, что перестала проводить время в социальных сетях, чтобы поберечь психическое здоровье.

Дейзи Ридли бросила соцсети, чтобы избежать зависимости

Актриса привела статистику исследований, в которых изучается зависимость уровня тревоги людей от количества часов, проведенных в соцсетях. Ридли увидела, что ее друзья стали «слишком зависимыми» от своих телефонов, поэтому забросила самые популярные социальные сети.

«В статистических данных прослеживается связь между социальными сетями и уровнем тревоги, это пугает. У меня есть друзья, которые страдают от тревожного расстройства и при этом абсолютно зависимы от своих телефонов. Иногда я подумываю вернуться в соцсети, но все же нет, не вернусь».

В интервью Дейзи также заявила, что участие в «Звездных войнах» поспособствовало взлету ее популярности.

«Конечно, я очень благодарна за это. Хотя были и сложные, и неприятные моменты в этом: публичность, напряженный график. Но я не хочу о них думать, потому что это выглядит, будто я не рада, что мне выпала такая возможность. Я все равно счастлива, потому что у меня более-менее есть личная жизнь. В то время как за многими на моем месте без конца охотятся фотографы».
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