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«Я не говорю, что это норма, но так случается»: Ирина Безрукова о разводе

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9 февраля 2021
Ирина Безрукова рассказала в своем инстаграме о том, как пережила развод родителей и расставания с экс-супругами.

«Я не говорю, что это норма, но так случается»: Ирина Безрукова о разводе

Безрукова совсем недавно впервые решила «раскрыть душу» и поговорить о гибели сына. Теперь Ирина затронула еще одну нелегкую тему - развод. Актриса заявила, что и после развода можно быть счастливой. Она уверяет, что жизнь после разрыва отношений с некогда любимым человеком еще не заканчивается.

«Развод — это не конец жизни, и после него тоже можно быть счастливой. Сейчас эта мысль воспринимается большинством девушек гораздо спокойнее, чем даже 10 лет назад. Раньше развода многие боялись как огня. Я не говорю, что это норма, но так случается, что люди больше не могут быть вместе. И плохо, если с мыслью о разводе вдруг приходит мысль: «Жизнь закончена». Это совершенно не так».

Безрукова верит, что сейчас все меньше женщин хотят терпеть токсичные отношения. Они ищут радость и гармонию рядом с партнером.

«Главное, если в браке есть дети, нужно правильно подготовить их к мысли, что родители теперь не вместе, но по-прежнему их любящие мама и папа».

Родители Ирины тоже развелись, когда она была еще совсем юной. Их расставание не вызвало сильных переживаний у девочки.

«Наверное, расставаться с хорошим, любящим папой было бы намного сложнее, чем с папой, который регулярно пропадал на гастролях и репетициях, а находясь дома, часто выпивал и странно, агрессивно себя вел. Папа был любящим и заботливым, но когда был трезвым. Я хорошо запомнила порывы отцовской «любви» ко мне посреди ночи. Он меня будил, усаживал за пианино и пытался учить играть. Я в эти моменты так остро чувствовала запах алкоголя от него. Было неприятно и веяло какой-то опасностью».

В посте актриса вспоминает, что ее отец пил всё больше, и его поведение становилось агрессивнее. Несколько раз матери Ирины вместе с дочерьми приходилось ночью убегать из дома.

«К счастью, мама не стала долго терпеть его выходки и ждать, когда произойдет что-то непоправимое... В конце концов он уехал на свою родину, а к нам приехала бабушка. И мы какое-то время жили вполне счастливо вчетвером».

Свою «речь» Безрукова подытожила обнадеживающими словами.

«Но как бы жизнь вас ни испытывала, многое на самом деле зависит только от вас».
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«Я не говорю, что это норма, но так случается»: Ирина Безрукова о разводе фотографии
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