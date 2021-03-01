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Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер

1 марта
2021 год

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1 марта 2021
Светские ассамблеи с большим количеством звёзд обманчиво вселяют в нас надежду на то, что мир вот-вот станет прежним, и мы сможем с чистой совестью забыть о пандемии коронавирусной инфекции. 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» должна была стать подобной «весточкой»...Если бы не некоторые удивительные нововведения. Перенесённая на два месяца церемония проводилась сразу на двух побережьях - в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе и в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке. Бессменные ведущие церемонии Тина Фей и Эми Полер разделились по локациям и вещали по отдельности. Видеосвязью также воспользовалось большинство гостей церемонии: Джоди Фостер, Кейт Хадсон, Джиллиан Андерсон, Аманда Сейфред, Розамунд Пайк, Николь Кидман, Эль Фаннинг и другие. Впрочем, физическое отсутствие не освобождает от ответственности перед миром моды - почти все онлайн-гости нарядились по случаю церемонии в роскошные платья и сфотографировались в своих гостиных и садах.

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Эль Фаннинг

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Джоди Фостер

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Джиллиан Андерсон

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Кейт Хадсон

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Николь Кидман

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Аня Тейлор-Джой

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Розамунд Пайк

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Лили Коллинз

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Джулия Гарнер

Среди закалённых обладателей крепкого иммунитета, не побоявшихся пройтись по материальной ковровой дорожке, были Джастин Теру, Кристен Уиг, Джейн Фонда, Галь Гадот, Джейми Ли Кёртис, Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас, Рене Зеллвегер, Марго Робби и другие.

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Марго Робби

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Рене Зеллвегер

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Галь Гадот

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Джейн Фонда

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Джейми Ли Кёртис

Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер
фото: Кристиан Слейтер
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Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер фотографии
Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер фотографии
Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер фотографии
Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер фотографии
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