Пока все дома: Николь Кидман, Марго Робби и Рене Зеллвегер

Светские ассамблеи с большим количеством звёзд обманчиво вселяют в нас надежду на то, что мир вот-вот станет прежним, и мы сможем с чистой совестью забыть о пандемии коронавирусной инфекции. 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» должна была стать подобной «весточкой»...Если бы не некоторые удивительные нововведения. Перенесённая на два месяца церемония проводилась сразу на двух побережьях - в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе и в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке. Бессменные ведущие церемонии Тина Фей и Эми Полер разделились по локациям и вещали по отдельности. Видеосвязью также воспользовалось большинство гостей церемонии: Джоди Фостер, Кейт Хадсон, Джиллиан Андерсон, Аманда Сейфред, Розамунд Пайк, Николь Кидман, Эль Фаннинг и другие. Впрочем, физическое отсутствие не освобождает от ответственности перед миром моды - почти все онлайн-гости нарядились по случаю церемонии в роскошные платья и сфотографировались в своих гостиных и садах.
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