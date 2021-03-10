Фёдор Бондарчук рассказал о дочери, больной церебральным параличом

Фёдор не стал затрагивать тему личных отношений с Паулиной, а ограничился лишь похвалой её талантам. «Как только мы познакомились, я сразу попросил ее записывать свои слова, фразы. У нее хороший русский язык, там нет придуманных слов, но она их соединяет так, как только она это умеет. Ее язык ни с чем не спутаешь… И она стала писать, писала в стол, а потом появился сериал «Псих».
Рассказал Фёдор и о том, как его супруга работает. Он сообщил, что Паулина не пускает его «на свою территорию». «Паулина — трудоголик. У нее есть своя территория и свое представление работы. Она ее охраняет, а я на нее не заступаю. Она сидит и 24/7 пишет, это территория закрытая. А потом наступает прекрасный момент — она мне читает. Я ее спрашиваю, может ли она мне прочитать, и она соглашается. А она же актриса, и читает мне диалоги уже с окрасами героев…»
Ответил Фёдор и на вопрос ведущей о том, как они вместе с бывшей женой Светланой воспитывали дочь Варвару, больную церебральным параличом.
«Я себе проект поставил, что я могу максимально сделать, чтобы дочь была счастлива. Дочь— ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь, которое нам неведомо. Страна была тогда не подготовлена. Это агрессивная среда была для таких деток. Принял, такое количество проблем возникло, что не до переживаний было. Еще Сережа там упал с велосипеда. Двое детей у меня лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжелых».
Также Бондарчук прокомментировал слухи о том, что Варя живет в США.
«Это чушь и вранье все. Мы ее действительно отправляли туда на операции по показаниям. И она была не одна, и это небыстро: там и подготовительный период, и период после… Вот в это время она жила там. Но она не живет за границей и никогда не жила».
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