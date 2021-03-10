Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фёдор Бондарчук рассказал о дочери, больной церебральным параличом

10 марта
2021 год

Лайфстайл >>
10 марта 2021
Фёдор Бондарчук дал интервью журналистке Екатерине Гордеевой, в котором рассказал о дочери и о работе с Паулиной Андреевой.

Фёдор Бондарчук рассказал о дочери, больной церебральным параличом

Фёдор не стал затрагивать тему личных отношений с Паулиной, а ограничился лишь похвалой её талантам. «Как только мы познакомились, я сразу попросил ее записывать свои слова, фразы. У нее хороший русский язык, там нет придуманных слов, но она их соединяет так, как только она это умеет. Ее язык ни с чем не спутаешь… И она стала писать, писала в стол, а потом появился сериал «Псих».

Рассказал Фёдор и о том, как его супруга работает. Он сообщил, что Паулина не пускает его «на свою территорию». «Паулина — трудоголик. У нее есть своя территория и свое представление работы. Она ее охраняет, а я на нее не заступаю. Она сидит и 24/7 пишет, это территория закрытая. А потом наступает прекрасный момент — она мне читает. Я ее спрашиваю, может ли она мне прочитать, и она соглашается. А она же актриса, и читает мне диалоги уже с окрасами героев…»

Ответил Фёдор и на вопрос ведущей о том, как они вместе с бывшей женой Светланой воспитывали дочь Варвару, больную церебральным параличом.

«Я себе проект поставил, что я могу максимально сделать, чтобы дочь была счастлива. Дочь— ангел, потрясающая, умнее меня и нас всех. Иметь такое сострадание и любовь, которое нам неведомо. Страна была тогда не подготовлена. Это агрессивная среда была для таких деток. Принял, такое количество проблем возникло, что не до переживаний было. Еще Сережа там упал с велосипеда. Двое детей у меня лежали в реанимации. Такие упаднические мысли меня никогда не посещали. За жизнь дочери было страшно, мы несколько пиков прожили тяжелых».

Также Бондарчук прокомментировал слухи о том, что Варя живет в США.

«Это чушь и вранье все. Мы ее действительно отправляли туда на операции по показаниям. И она была не одна, и это небыстро: там и подготовительный период, и период после… Вот в это время она жила там. Но она не живет за границей и никогда не жила».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук стали родителями
«Она на меня произвела смертельное впечатление»: Светлана Бондарчук об отношении к Паулине Андреевой
Поиск по меткам
детиздоровьесемья
персоны
Паулина АндрееваСветлана БондарчукФёдор БондарчукИгорь Масальский
фильмы
Псих
театры
МХАТ

фотографии >>
Фёдор Бондарчук рассказал о дочери, больной церебральным параличом фотографии
Фёдор Бондарчук рассказал о дочери, больной церебральным параличом фотографии
Фёдор Бондарчук рассказал о дочери, больной церебральным параличом фотографии
Фёдор Бондарчук рассказал о дочери, больной церебральным параличом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Лядова
10 марта ушла из жизни композитор, певица Людмила Лядова.
Валерий Гриньков
9 марта ушёл из жизни актёр Валерий Гриньков.
Иосиф Конопацкий
8 марта ушёл из жизни актёр Иосиф Конопацкий.
Татьяна Полякова
8 марта ушла из жизни писательница, сценаристка Татьяна Полякова.
Владимир Авраменко
7 марта скончался актёр Владимир Авраменко.
Татьяна Иванова
7 марта ушла из жизни актриса Татьяна Иванова.
Николай Сморчков
7 марта скончался актёр Николай Сморчков.

День рождения >>

Берик Айтжанов
Мария Аронова
Кира Головко
Максим Дрозд
Александр Рахленко
Дмитрий Тихонов (II)
Юрий Чурсин
Евгений Шутов
Георгий Юматов
Ласло Банхиди
Тора Бёрч
Антон Ельчин
Элиас Котеас
Джонни Ноксвилл
Доминик Санда
Маттиас Швайгхёфер
все родившиеся 11 марта >>

Афиша кино >>

Сибирский цирюльникъ
исторический фильм
Россия, Франция, Италия, Чехия, 1998
Земля кочевников
драма, социальная драма, экранизация
США, 2020
Супернова
драма
Великобритания, 2020
День курка
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
Пальмира
драма
Россия, 2020
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Трафик
драма, триллер
Бельгия, Канада, 2021
Нос, или Заговор "не таких"
арт-хаус, биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Россия, 2020
Проклятие: Обитель смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Скайлайн 3
боевик, научная фантастика, приключения
Великобритания, 2021
#Только серьезные отношения
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Асоциальная сеть
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен