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Владимир Меньшов баллотируется в Госдуму

11 марта
2021 год

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11 марта 2021
Владимир Меньшов намерен баллотироваться в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Владимир Меньшов баллотируется в Госдуму

Меньшов состоял в партии с момента ее основания. Представитель партии заявил, что актер и кинорежиссер принял решение баллотироваться в Госдуму.

«Владимир Валентинович выразил желание и готовность выдвигаться в Госдуму от нашей партии по Москве».

В свою очередь сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин подчеркнул, что режиссер не исключает своего выдвижения от партии на выборы в Госдуму и «в сущности готов участвовать в предвыборной гонке».

«Владимир Валентинович Меньшов - человек, который вместе с нами пришел в обновленную коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти».
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