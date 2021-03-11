Владимир Меньшов баллотируется в Госдуму

Владимир Меньшов
намерен баллотироваться в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на источник.
Меньшов состоял в партии с момента ее основания. Представитель партии заявил, что актер и кинорежиссер принял решение баллотироваться в Госдуму.
«Владимир Валентинович выразил желание и готовность выдвигаться в Госдуму от нашей партии по Москве».
В свою очередь сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин
подчеркнул, что режиссер не исключает своего выдвижения от партии на выборы в Госдуму и «в сущности готов участвовать в предвыборной гонке».
«Владимир Валентинович Меньшов - человек, который вместе с нами пришел в обновленную коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти».
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