«Я хочу, чтобы кто-то любил меня без оглядки на мою известность»: Селена Гомес о готовности к отношениям

Певица и актриса Селена Гомес
стала главной героиней апрельского номера американской версии Vogue
. В интервью изданию Селена рассказала об опыте пребывания в реабилитационной клинике и готовности к новым отношениям.
Актриса призналась, что для нее важным шагом стало умение понимать, когда ей необходимо обратиться за помощью к специалистам. Ранее Селена уже рассказывала о лечении биполярного расстройства.
«Я знала, что не смогу жить дальше, пока не научусь прислушиваться к себе, когда действительно нуждаюсь в помощи».
Гомес рассказала, что угодила в рехаб не только из-за сильного беспокойства по ночам, но и из-за навязчивых мыслей о личной жизни. Ещё в 2018 году Селена окончательно рассталась с Джастином Бибером
, отношения с которым позже описала как токсичные.
«Я начинала думать о своих отношениях и задавала себе вопрос: «Что я делаю со своей жизнью? Она превращается в бесконечную спираль».
В борьбе с биполярным расстройством
Селене помог отказ от соцсетей. Хотя помощь врачей была обязательным пунктом в лечении заболевания, певица считает, что такого рода «детокс» сыграл определенную роль и облегчил ее состояние.
«Однажды утром я проснулась и заглянула в свой инстаграм, как делает большинство людей. Тогда я поняла, что с меня хватит. Я устала читать ужасные вещи, устала следить за чужими жизнями. После ухода из соцсетей я мгновенно почувствовала свободу. Я занималась только своей жизнью и была невероятно счастлива из-за этого».
Селена уже говорила о том, какого мужчину видит рядом с собой
. Она также призналась, что мечтает в будущем наконец-то встретить того самого человека, с которым она сможет дальше идти по жизни. Певица отметила, что ее мировая слава сильно мешает ей строить личную жизнь.
«Я не могу просто встретиться с кем-то и в процессе общения узнать, нравлюсь ли я ему. Честно говоря, мне бы просто хотелось начать все сначала. Я хочу, чтобы все было совершенно по-новому. Я хочу, чтобы кто-то любил меня без оглядки на мою известность».
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