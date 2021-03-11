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Хлоя Севеньи тайно вышла замуж

11 марта
2021 год

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11 марта 2021
Хлоя Севиньи и ее возлюбленный Синиша Макович официально находятся в статусе супругов уже целый год. Об этом актриса сообщила под постом о годовщине в своем инстаграме.

Хлоя Севеньи тайно вышла замуж

Актриса, ставшая матерью в 45 лет не перестает шокировать своих фанатов. Так, Хлоя Севиньи поделилась снимком со свадьбы и поздравила супруга с годовщиной.

«Поженились в понедельник, 9 марта 2020 года. С годовщиной, моя любовь».

Свадьба пары была тайной и нетипичной — для торжества молодожены выбрали черные наряды. Однако нашлось место и для традиционных аксессуаров: невеста не обошлась без белой фаты. Кстати, для обоих брак стал первым.
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Хлоя Севеньи тайно вышла замуж фотографии
Хлоя Севеньи тайно вышла замуж фотографии
Хлоя Севеньи тайно вышла замуж фотографии
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