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Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо

11 марта
2021 год

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11 марта 2021
10 марта в московском кинотеатре Формула кино на Кутузовском состоялась звездная премьера фильма Гарри Маккуина «Супернова» с Колином Фёртом и Стэнли Туччи в главных ролях. Фильм о любви и эвтаназии стал одним из претендентов на премию «Оскар».

Среди гостей премьеры были замечены Ирина Безрукова, Виктория Толстоганова, Денис Шведов, Татьяна Лазарева, Ольга Кабо, Ольга Сутулова и другие.

Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо
фото: Елена Бродач, Виктория Толстоганова и Ольга Сутулова

Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо
фото: Татьяна Лазарева

Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо
фото: Олеся Судзиловская

Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо
фото: Ольга Кабо

Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо
фото: Ирина Безрукова

Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо
фото: Денис Шведов

«Супернова» в прокате с 11 марта 2021 года.

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Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо фотографии
Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо фотографии
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