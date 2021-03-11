МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Общая информация
Информация для актёров
Заказ портфолио
Поиск
Вход для кастинг-директоров
Личный кабинет актёра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Лайфстайл
/
11 марта 2021
/
Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо
Любовь и смерть: Денис Шведов, Ольга Сутулова и Ольга Кабо
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
11 марта
2021 год
январь 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Лайфстайл >>
11 марта 2021
10 марта в московском кинотеатре Формула кино на Кутузовском состоялась звездная премьера фильма
Гарри Маккуина
«Супернова»
с
Колином Фёртом
и
Стэнли Туччи
в главных ролях.
Фильм о любви и эвтаназии
стал одним из претендентов на премию «Оскар».
Среди гостей премьеры были замечены
Ирина Безрукова
,
Виктория Толстоганова
,
Денис Шведов
,
Татьяна Лазарева
,
Ольга Кабо
,
Ольга Сутулова
и другие.
фото: Елена Бродач, Виктория Толстоганова и Ольга Сутулова
фото: Татьяна Лазарева
фото: Олеся Судзиловская
фото: Ольга Кабо
фото: Ирина Безрукова
фото: Денис Шведов
«Супернова»
в прокате с 11 марта 2021 года.
версия для печати
Поделитесь с друзьями!
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ухожу красиво: 10 фильмов об искусстве умирать
«Супернова»: Гори ясно, пока не погасло
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожек
,
премьера
,
стиль
персоны
Ирина Безрукова
,
Аксинья Гог
,
Ольга Кабо
,
Григорий Калинин
,
Анна Котова-Дерябина
,
Татьяна Лазарева
,
Гарри Маккуин
,
Мириам Сехон
,
Олеся Судзиловская
,
Ксения Суркова
,
Ольга Сутулова
,
Виктория Толстоганова
,
Стэнли Туччи
,
Колин Фёрт
,
Алёна Чехова
,
Анна Чурина
,
Денис Шведов
фильмы
Супернова
фотографии >>
Перейти в фотоальбом >>
анонс
11 марта
Хлоя Севеньи тайно вышла замуж
Актриса пребывает в статусе жены уже год
1 комментарий
11 марта
«Я хочу, чтобы кто-то любил меня без оглядки на мою известность»: Селена Гомес о готовности к отношениям
Актрисе очень мешает популярность
1 комментарий
11 марта
Владимир Меньшов баллотируется в Госдуму
Кинорежиссер готов участвовать в предвыборной гонке
1 комментарий
10 марта
Фёдор Бондарчук рассказал о дочери, больной церебральным параличом
Режиссёр поставил точку в вопросе
1 комментарий
Скорбим
10 марта ушла из жизни композитор, певица Людмила Лядова.
9 марта ушёл из жизни актёр Валерий Гриньков.
8 марта ушла из жизни актриса Римма Антонова.
8 марта ушёл из жизни актёр Иосиф Конопацкий.
8 марта ушла из жизни писательница, сценаристка Татьяна Полякова.
7 марта скончался актёр Владимир Авраменко.
7 марта ушла из жизни актриса Татьяна Иванова.
7 марта скончался актёр Николай Сморчков.
День рождения >>
Берик Айтжанов
Мария Аронова
Кира Головко
Максим Дрозд
Александр Рахленко
Дмитрий Тихонов (II)
Юрий Чурсин
Евгений Шутов
Георгий Юматов
Ласло Банхиди
Тора Бёрч
Антон Ельчин
Элиас Котеас
Джонни Ноксвилл
Доминик Санда
Маттиас Швайгхёфер
все родившиеся 11 марта >>
Афиша кино >>
Сибирский цирюльникъ
исторический фильм
Россия, Франция, Италия, Чехия, 1998
Земля кочевников
драма, социальная драма, экранизация
США, 2020
Супернова
драма
Великобритания, 2020
День курка
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
Пальмира
драма
Россия, 2020
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Трафик
драма, триллер
Бельгия, Канада, 2021
Нос, или Заговор "не таких"
арт-хаус, биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Россия, 2020
Проклятие: Обитель смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Скайлайн 3
боевик, научная фантастика, приключения
Великобритания, 2021
#Только серьезные отношения
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Асоциальная сеть
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>
обсуждение >>