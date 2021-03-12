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Бывшая девушка Арми Хаммера раскрыла новые «шокирующие» подробности их отношений

12 марта
2021 год

Лайфстайл >>
12 марта 2021
В январе на 34-летнего Арми Хаммера посыпались обвинения в секс-каннибализме. В сети были опубликованы скриншоты переписки Хаммера с незнакомками в Инстаграме. В чате Арми якобы признается в своих каннибалистских наклонностях и обещает опробовать с собеседницами некоторые БДСМ-практики. Затем подобные переписки слили в сеть и сразу несколько экс-возлюбленных актера. Теперь еще одна бывшая девушка Арми, 22-летняя Пейдж Лоренц подтвердила, что он проделывал с ней ужасные вещи.

Бывшая девушка Арми Хаммера раскрыла новые «шокирующие» подробности их отношений

В недавнем интервью изданию Vanity Fair Пейдж назвала Арми «страшным человеком».

«Он начал устанавливать для меня правила: что я могу делать, с кем могу общаться. Он сказал, что я не имею права еще с кем-то спать. Потом я начала чувствовать себя небезопасно, что отражалось на моем моральном состоянии. Я была эмоционально зависима от него», - сказала Пейдж.

Пейдж решила расстаться с Арми с помощью текстового сообщения. Этот способ показался ей наиболее безопасным.

Бывшая девушка Арми Хаммера раскрыла новые «шокирующие» подробности их отношений

Ранее Пейдж сделала шокирующее признание, что во время БДСМ-игр в постели Арми вырезал у нее ножом на лобке первую букву своего имени. Более того, по ее словам, Хаммер хранил в подвале своего дома манекены для воплощения в жизнь своих сексуальных фантазий. В этом же доме актер жил со своей бывшей женой Элизабет Чемберс и двумя детьми. Лоренц призналась, что Арми часто увлекался своими фантазиями и оставлял на её теле раны и синяки.

«Он хотел, чтобы я показывала их и гордилась ими. Я сказала: «Как я могу с кем-то видеться, если у меня синяки?». Тогда он ответил: «В этом-то и смысл», - поделилась воспоминаниями Пейдж.

Бывшая девушка Арми Хаммера раскрыла новые «шокирующие» подробности их отношений

Что касается бывшей супруги актера Элизабет Чемберс, она тоже прокомментировала эту ситуацию и была шокирована тем, «как много она не знает». По ее словам, за 10 лет брака она даже не догадывалась о наклонностях своего мужа. Сам Арми Хаммер и его представители отрицают подлинность слитых в сеть переписок. Однако несколько ролей из-за этого скандала актер уже потерял.
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Бывшая девушка Арми Хаммера раскрыла новые «шокирующие» подробности их отношений фотографии
Бывшая девушка Арми Хаммера раскрыла новые «шокирующие» подробности их отношений фотографии
Бывшая девушка Арми Хаммера раскрыла новые «шокирующие» подробности их отношений фотографии
Бывшая девушка Арми Хаммера раскрыла новые «шокирующие» подробности их отношений фотографии
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