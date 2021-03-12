Бывшая девушка Арми Хаммера раскрыла новые «шокирующие» подробности их отношений

В январе на 34-летнего Арми Хаммера
посыпались обвинения в секс-каннибализме. В сети были опубликованы скриншоты переписки Хаммера с незнакомками в Инстаграме
. В чате Арми якобы признается в своих каннибалистских наклонностях и обещает опробовать с собеседницами некоторые БДСМ-практики. Затем подобные переписки слили в сеть и сразу несколько экс-возлюбленных актера. Теперь еще одна бывшая девушка Арми, 22-летняя Пейдж Лоренц
подтвердила, что он проделывал с ней ужасные вещи.
В недавнем интервью изданию Vanity Fair Пейдж назвала Арми «страшным человеком».
«Он начал устанавливать для меня правила: что я могу делать, с кем могу общаться. Он сказал, что я не имею права еще с кем-то спать. Потом я начала чувствовать себя небезопасно, что отражалось на моем моральном состоянии. Я была эмоционально зависима от него»
, - сказала Пейдж.
Пейдж решила расстаться с Арми с помощью текстового сообщения. Этот способ показался ей наиболее безопасным.
Ранее Пейдж сделала шокирующее признание, что во время БДСМ-игр в постели Арми вырезал у нее ножом на лобке первую букву своего имени. Более того, по ее словам, Хаммер хранил в подвале своего дома манекены для воплощения в жизнь своих сексуальных фантазий. В этом же доме актер жил со своей бывшей женой Элизабет Чемберс
и двумя детьми. Лоренц призналась, что Арми часто увлекался своими фантазиями и оставлял на её теле раны и синяки.
«Он хотел, чтобы я показывала их и гордилась ими. Я сказала: «Как я могу с кем-то видеться, если у меня синяки?». Тогда он ответил: «В этом-то и смысл»
, - поделилась воспоминаниями Пейдж.
Что касается бывшей супруги актера Элизабет Чемберс, она тоже прокомментировала эту ситуацию
и была шокирована тем, «как много она не знает». По ее словам, за 10 лет брака она даже не догадывалась о наклонностях своего мужа. Сам Арми Хаммер и его представители отрицают подлинность слитых в сеть переписок
. Однако несколько ролей из-за этого скандала актер уже потерял
.
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