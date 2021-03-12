Телеведущий Пирс Морган уволился с телеканала после жалоб на его критику Меган Маркл

Британский телеведущий Пирс Морган покинул пост ведущего утреннего шоу на тенеканале ITV
. Причиной тому стала его жёсткая критика в адрес Меган Маркл
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Спустя несколько часов после выхода интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри
, Морган в прямом эфире Good Morning Britain заявил, что Меган и Гарри «разгромили всё, что строила королева», и усомнился в искренности слов Меган насчет её мыслей о суициде.
«Простите, но я не верю ни одному слову Меган Маркл. Я бы не поверил ей, даже если бы она прочитала мне прогноз погоды».
Реакция Меган Маркл оказалась незамедлительной. Она направила от своего имени жалобу руководству телеканала. В тексте она заявила, что переживает из-за того, что неосторожные слова ведущего могут усугубить психологическое состояние ряда тех зрителей, кто по каким-либо причинам думает о суициде.
На следующий день в прямом эфире Пирс Морган и ведущий рубрики «Погода» Алекс Бересфорд вступили в словесную перепалку. Последний назвал поведение своего коллеги «дьявольским».
«Насколько я понимаю, у вас в прошлом с Меган были некоторые «отношения», но она их прекратила в самом начале, и ты затаил обиду. Она прервала общение с тобой, и она имеет право сделать это, если хочет. Она говорила что-нибудь о тебе с тех пор, как это случилось? Не думаю. А вот ты продолжаешь её громить и критиковать».
Пирс Морган покинул студию, но позже вернулся и добавил, что ему необходимо было «остыть». Сразу после этого на канал буквально посыпались жалобы от зрителей. За несколько часов было получено более 41 тысячи жалоб на поведение Моргана. Ведомство начало проверку, нарушают ли комментарии ведущего в адрес герцогини телевещательный кодекс Великобритании в части причинения вреда. Спустя несколько часов после начала проверки канал объявил, что Пирс Морган уволился «после беседы с руководством». Сам телеведущий до сих пор не отрицает, что по-прежнему не верит словам герцогини.
«В понедельник я сказал, что не верю Меган Маркл в её интервью Опре. У меня было время поразмыслить над этим мнением, и я до сих пор не верю. Если всё правда, то ОК. Свобода слова — это холм, на котором я счастлив буду умереть. Спасибо за всю вашу любовь и ненависть. Я ухожу, чтобы проводить больше времени со своим мнением».
К слову, в сиротах Моргану долго ходить не пришлось - ведущий молниеносно вступил в новую должность на канале BBC.
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