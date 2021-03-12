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«Всё сложно...»: Кристина Асмус об отношениях с Гариком Харламовым

12 марта
2021 год

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12 марта 2021
Кристина Асмус решила ответить на вопросы подписчиков в своём Инстаграме. Актриса рассказала об отношениях с Гариком Харламовым после развода.

«Всё сложно...»: Кристина Асмус об отношениях с Гариком Харламовым

Асмус не была многословна, однако дала понять фанатам, что Гарик не скрывает своей обиды на экс-супругу. Ранее Харламов признался, что у них с Асмус нет вражды. Однако это не означает, что супруги расстались добрыми друзьями.

«Всё сложно.. Он очень обижен на меня».Ответила Асмус на вопрос подписчика об отношениях с бывшим мужем.

Что касается вопросов детоводства, актриса призналась, что не хотела бы ограничиваться лишь одним ребёнком. «Я родилась в многодетной семье и в подростковом возрасте думала, что максимум одного. Сейчас дочь для меня главное счастье, и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше ))))) А там как Бог даст.. Но я прям завидую мамам с двумя, тремя, четырьмя детьми. По поводу имён - я не люблю эти модные сейчас необычные имена. Я за простые русские».
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