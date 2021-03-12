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Чулпан Хаматова поддержала представительницу России на «Евровидении — 2021»

12 марта
2021 год

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12 марта 2021
На этой неделе стало известно имя исполнителя, который представит Россию на «Евровидении» 2021 года. По результатам народного голосования победила певица Manizha. Кандидатура Манижи Сангин вызвала резонанс в обществе. Многие пользователи были не согласны с «результатами» голосования и начали травить певицу в инстаграме. Однако нашлись и те, кто вступился за Манижу. Многие звезды также решили встать на защиту исполнительницы и поддержать ее. Среди них оказалась и актриса Чулпан Хаматова.

Чулпан Хаматова поддержала представительницу России на «Евровидении — 2021»

Чулпан Хаматова на своей странице в Инстаграме опубликовала совместный снимок с певицей. Хаматова также призналась в любви к Маниже и поблагодарила за все, что участница «Евровидения» сделала для мира музыки. Хаматова отметила не только выдающийся музыкальный дар Манижи, но также неравнодушие и смелость.

«Моя Манижа! Талантливая, настоящая, смелая девочка! Про твой невероятный музыкальный дар мы, твои друзья и твои многочисленные слушатели, знаем уже давно! Как и про твоё неравнодушное, смелое, горящее сердце, которое двигает горы и меняет мир. И я поздравляю всех нас, что Манижа, по-настоящему одаренный и талантливый музыкант, человек, который решает многие проблемы нашего общества своей активисткой деятельностью, будет звучать и представлять страну на международном конкурсе? и о ней узнает весь мир. Я горжусь своей страной, когда о нас узнают благодаря самым талантливым и удивительным артистам!
Я желаю нам всем быть добрее, умнее, внимательнее и уметь слышать других.
А Маниже вновь признаюсь в любви и благодарю за всё! Спасибо, любимая, за всё, что ты делаешь для нас в музыке и не только».
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Чулпан Хаматова поддержала представительницу России на «Евровидении — 2021» фотографии
Чулпан Хаматова поддержала представительницу России на «Евровидении — 2021» фотографии
Чулпан Хаматова поддержала представительницу России на «Евровидении — 2021» фотографии
Чулпан Хаматова поддержала представительницу России на «Евровидении — 2021» фотографии
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