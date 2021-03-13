«Одна амбиция есть»: Юрий Колокольников рассказал о своей несбыточной мечте

«Как я выбираю роли? История, герой, время — прежде всего. Деньги. Всё вместе. Зачем мне сниматься в русском сериале после «Игры престолов»? Ну, вот есть у меня три свободных месяца. Предлагают это, это и это. Есть вот необычная история про хоккей, как в сериале «Крюк», и поскольку спорт меня совсем не интересует, согласился, исходя из того, что это не про спорт, а про то, что вокруг него. С интригами и человеческой натуркой. Есть, что играть. Зритель любит такое».
Колокольников отметил, что не считает себя амбициозным актером. «Если говорить про амбиции, у меня есть одна. Я совсем не амбициозный, но одна амбиция есть. Правда, она невозможна. Я бы хотел быть первым человеком, кто попадет в чёрную дыру, но сможет оттуда вернуться и рассказать, что же там на самом деле находится. Вот это я понимаю!»
Поведал Колокольников и об особенностях персонажей, которых ему предлагают сыграть. Артисту пришлось привыкнуть к типажу неприятных персонажей. «В фильме Нолана я шёл под номером шесть в списке артистов. Все на мне держится! Часто ли мне предлагают играть бандитов? Да. Посмотри на мою рожу. Кроме бандитов ещё есть масса вариантов: людоед, маньяк, наркодилер у Бессона, военный — вот это все мои роли. Обидно? Я к этой профессии отношусь адекватно. Я люблю работать, мне нравится процесс. Понимаю, как можно заплакать, как засмеяться, как маньяка сыграть, а как — Маяковского. Для меня это всё некое путешествие. И когда мне предлагает работу Кристофер Нолан, сниматься нужно шесть месяцев, для меня не возникает вопроса «Обидно?» или нет. Для меня это невероятное приключение, которое в жизни, возможно, никогда не повторится. Нет во мне боли: «Ох, я бы хотел...!». Нет мечты покорения Голливуда. Часть моей семьи и так живет в Америке и Канаде. С детства туда-сюда мотался. Поэтому трезво смотрю на вещи»
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