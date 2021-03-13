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«Я всегда в России могу говорить всё, что хочу»: Юрий Колокольников о свободе слова

13 марта
2021 год

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13 марта 2021
В беседе с Ксенией Собчак Юрий Колокольников затронул тему «отмененных звёзд». Актер прокомментировал скандал, связанный с появлением Александры Бортич и Павла Деревянко «на баррикадах» и последующим «запретом» их появления на экране. Свою позицию Колокольников объяснил в интервью, которое вышло на ютюб-канале Ксении Анатольевны «Осторожно, Собчак!».

«Я всегда в России могу говорить всё, что хочу»: Юрий Колокольников о свободе слова

Артист считает, что его коллеги по-прежнему могут говорить всё, что хотят, им не грозит ничего. Он также резко высказался по поводу «отмены» Саши Бортич, назвав эту мысль бредом.

«Выступления Павла Деревянко и Саши Бортич? Полный бред! Камон, ребят. Я всегда могу говорить все, что хочу в России. Это так. Никаких проблем с работой не будет, если я займу не ту позицию. Говорить можно, что хочешь. Я всегда говорил всем всё, что думаю. Никогда ничего не боялся. От пионерии отказался даже. Никто не увольнял и не запрещал Сашу Бортич, что за бред?».

Чего, по мнению актёра, нельзя сказать о тенденциях, которые набирают оборот в Америке и Канаде. Впрочем, по мнению Колокольникова, какую бы позицию он не занял, работы у него не убавится.

«Займу пропутинскую позицию — перестанут снимать на западе? Вообще нет! Вообще нет. Никак не связано. Когда я уезжал с родителями в 1985 году — это была совсем другая ситуация и другая страна. Люди бежали с одним чемоданом. Мы даже не можем себе представить этого. И вот мама говорит, что сейчас — когда активизировалось движение BlackLivesMatter — у нее в Канаде возникло ощущение, как тогда. Когда одно нельзя сказать, другое нельзя сказать».

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«Я всегда в России могу говорить всё, что хочу»: Юрий Колокольников о свободе слова фотографии
«Я всегда в России могу говорить всё, что хочу»: Юрий Колокольников о свободе слова фотографии
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«Я всегда в России могу говорить всё, что хочу»: Юрий Колокольников о свободе слова фотографии
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