«Я всегда в России могу говорить всё, что хочу»: Юрий Колокольников о свободе слова

Артист считает, что его коллеги по-прежнему могут говорить всё, что хотят, им не грозит ничего. Он также резко высказался по поводу «отмены» Саши Бортич, назвав эту мысль бредом.
«Выступления Павла Деревянко и Саши Бортич? Полный бред! Камон, ребят. Я всегда могу говорить все, что хочу в России. Это так. Никаких проблем с работой не будет, если я займу не ту позицию. Говорить можно, что хочешь. Я всегда говорил всем всё, что думаю. Никогда ничего не боялся. От пионерии отказался даже. Никто не увольнял и не запрещал Сашу Бортич, что за бред?».
Чего, по мнению актёра, нельзя сказать о тенденциях, которые набирают оборот в Америке и Канаде. Впрочем, по мнению Колокольникова, какую бы позицию он не занял, работы у него не убавится.
«Займу пропутинскую позицию — перестанут снимать на западе? Вообще нет! Вообще нет. Никак не связано. Когда я уезжал с родителями в 1985 году — это была совсем другая ситуация и другая страна. Люди бежали с одним чемоданом. Мы даже не можем себе представить этого. И вот мама говорит, что сейчас — когда активизировалось движение BlackLivesMatter — у нее в Канаде возникло ощущение, как тогда. Когда одно нельзя сказать, другое нельзя сказать».
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