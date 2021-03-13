Сын Сергея Бодрова-младшего выпустил дебютный альбом

Актёр и режиссер Сергей Бодров-младший в 2002 году трагически погиб после схода ледника в Кармадонском ущелье. Тогда его дочери было всего 4 года, а сыну - несколько дней от роду. Сейчас 18-летний Александр Бодров заявил о себе в качестве музыканта. В прошлом году Александр записал трек, в котором жёстко раскритиковал политику мэра Москвы Сергея Собянина. А в январе Александр выпустил свой дебютный LP под названием «Реп мастерская».
Александр Бодров выступает под псевдонимом sanCheezeS. В альбоме «Реп мастерская» всего 5 композиций, две из которых он записал с исполнителем Haze2Face. В основном в своих композициях sanCheezeS говорит о своей жизни, проблемах современной молодежи и даже о несовершенстве политической системы.
«Полковнику рефракция мешала
Получению информации от света.
Полкан без раздумий убил ее за это.
В поселении пару лет — и по УДО на свободу,
Истреблять остальные феномены природы.
Закомплексованные дамы без семьи и друзей
Поступают в пед, чтобы унижать детей.
По жизни скитаюсь в поисках отражений.
Карнальные объятия изменяют настроение
На три процента в положительную сторону.
Душат одиночество, но сердце все равно из олова», - говорится в тексте песни «Суровая Россия».
Однако в песне «Во второй половине дня» есть слова о любви, друзьях, теплых чувствах и приятных мелочах. Здесь исполнитель говорит о своей маме Светлане и маленьких радостях жизни:
«Представлю маленькие радости, что мы не замечаем.
Записка от мамы с сердечком и смайлом,
Кружечка чая с лимоном и сахаром.
Сочетание вкусов я не исправлю:
Две ложки белого и долька с цедрой,
Отрежьте половинку или целую.
Кольца с маком, лучше пачку.
Я не делаю заначек и съедаю все сразу».
Пока Александр Бодров увлечен своей музыкальной карьерой, его сестра Ольга окончила ГИТИС. Дочь Бодрова-младшего пошла по его стопам и уже добилась некоторых успехов. Она уже сыграла несколько ролей в кино, в том числе в фильме «Калашников», сценаристом которого выступил ее дедушка - Сергей Бодров-старший.
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