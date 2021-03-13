Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Александр»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Агата Муцениеце опровергла слухи о романе с Климом Шипенко

13 марта
2021 год

Лайфстайл >>
13 марта 2021
В прошлом году после 8 лет брака распалась одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Надежда на воссоединение 32-летней Агаты Муцениеце и 33-летнего Павла Прилучного погасли после очередного скандала, когда актер поднял руку на супругу. Спустя некоторое время СМИ заговорили о новом романе Прилучного с актрисой Мирославой Карпович. А вот о личной жизни Агаты никаких новостей не было. До недавнего времени.

Агата Муцениеце опровергла слухи о романе с Климом Шипенко

На днях в сети появилось видео, где с Агатой открыто флиртует молодой человек. Интернет-пользователи узнали в таинственном незнакомце режиссёра Клима Шипенко, который уже несколько лет женат на Софье Карпуниной. Однако Агата опровергла эти слухи в своём Инстаграме и сказала, что никогда бы не стала завязывать романтический отношения с женатым мужчиной.

Агата Муцениеце опровергла слухи о романе с Климом Шипенко

«Я не знаю, кто начал распространение слухов по поводу того, что у меня якобы роман с Климом Шипенко. Я сначала смеялась и шутила на эту тему. Но, по-моему, эта сплетня, эта клевета, эта глупость обретает какие-то странные масштабы. Даже мои друзья начинают в это верить. Поэтому, хочу сообщить, что на всех фото и видео не Клим Шипенко», — сказала она в сторис.

Агата Муцениеце опровергла слухи о романе с Климом Шипенко
фото: Клим Шипенко и Софья Карпунина

Кто же этот таинственный мужчина на видео, Муцениеце не уточнила. Она добавила, что дружит с семьей Клима Шипенко и выразила надежду, что их всегда будут связывать лишь профессиональные отношения.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мне стало казаться, что все мужчины изменяют своим женщинам»: Агата Муцениеце призналась, что не хочет ещё раз выходить замуж
Поиск по меткам
Звёздысоцсети
персоны
Мирослава КарповичСофья КарпунинаАгата МуцениецеПавел ПрилучныйКлим Шипенко

фотографии >>
Агата Муцениеце опровергла слухи о романе с Климом Шипенко фотографии
Агата Муцениеце опровергла слухи о романе с Климом Шипенко фотографии
Агата Муцениеце опровергла слухи о романе с Климом Шипенко фотографии
Агата Муцениеце опровергла слухи о романе с Климом Шипенко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Александр»

Скорбим

Стахан Рахимов
12 марта ушёл из жизни певец Стахан Рахимов.
Нина Крачковская
12 марта ушла из жизни актриса Нина Крачковская.
Виктор Лебедев
11 марта ушёл из жизни композитор Виктор Лебедев.
Людмила Лядова
10 марта ушла из жизни композитор, певица Людмила Лядова.
Николай Астапов
9 марта ушёл из жизни каскадёр Николай Астапов.
Валерий Гриньков
9 марта ушёл из жизни актёр Валерий Гриньков.

День рождения >>

Ирина Алфёрова
Варвара Бородина
Константин Воробьёв
Вадим Демчог
Татьяна Космачёва
Дмитрий Матвеев
Андрей Межулис
Игорь Пушкарёв
Нодар Шашик-оглы
Аннабет Гиш
Дана Дилейни
Эмиль Каревич
Жереми Ковийо
Жозе Можика Маринш
Уильям Эйч Мэйси
Эмиль Хирш
все родившиеся 13 марта >>

Афиша кино >>

Сибирский цирюльникъ
исторический фильм
Россия, Франция, Италия, Чехия, 1998
Земля кочевников
драма, социальная драма, экранизация
США, 2020
Супернова
драма
Великобритания, 2020
День курка
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
Пальмира
драма
Россия, 2020
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Трафик
драма, триллер
Бельгия, Канада, 2021
Нос, или Заговор "не таких"
арт-хаус, биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Россия, 2020
Проклятие: Обитель смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Скайлайн 3
боевик, научная фантастика, приключения
Великобритания, 2021
#Только серьезные отношения
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Асоциальная сеть
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен