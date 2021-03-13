Агата Муцениеце опровергла слухи о романе с Климом Шипенко

На днях в сети появилось видео, где с Агатой открыто флиртует молодой человек. Интернет-пользователи узнали в таинственном незнакомце режиссёра Клима Шипенко, который уже несколько лет женат на Софье Карпуниной. Однако Агата опровергла эти слухи в своём Инстаграме и сказала, что никогда бы не стала завязывать романтический отношения с женатым мужчиной.
«Я не знаю, кто начал распространение слухов по поводу того, что у меня якобы роман с Климом Шипенко. Я сначала смеялась и шутила на эту тему. Но, по-моему, эта сплетня, эта клевета, эта глупость обретает какие-то странные масштабы. Даже мои друзья начинают в это верить. Поэтому, хочу сообщить, что на всех фото и видео не Клим Шипенко», — сказала она в сторис.
фото: Клим Шипенко и Софья Карпунина
Кто же этот таинственный мужчина на видео, Муцениеце не уточнила. Она добавила, что дружит с семьей Клима Шипенко и выразила надежду, что их всегда будут связывать лишь профессиональные отношения.
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