СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались

51-летняя актриса Дженнифер Лопес и ее 45-летний возлюбленный - бейсболист Алекс Родригес – приняли решение расстаться. Эта новость шокировала поклонников пары, ведь они были вместе четыре года. Два года назад Джей и Алекс объявили о помолвке, но свадьбу дважды пришлось переносить из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Что стало причиной разрыва Лопес и Родригеса – неизвестно. Но у поклонников Джей Ло есть догадки, что на отношения пары повлияли слухи о неверности Алекса. Его поймали на флирте с 30-летней звездой реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон ЛеКрой. Она подтвердила, что общается с бейсболистом. Однако, по её словам, о романтических отношениях между ними не может быть и речи. Сам Родригес все отрицает, однако скандала избежать не удалось. Дженнифер поддержала его, и вскоре их видели весте на нескольких светских мероприятиях. Но после этого разговоры о неверности Алекса начали множиться.
фото: Дженнифер Лопес с детьми Эммой и Максом и Алекс Родригес с дочерьми Наташей и Эллой
Дженнифер и Алекс сейчас находятся в разных странах - он готовится к бейсбольному сезону в Майами, а актриса находится на съёмках в Доминиканской Республике. Однако журналистам все-таки удалось добиться от них комментария.
«Все сообщения неточны. Мы пока работаем над некоторыми вещами», - прокомментировали слухи Лопес и Родригес.
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