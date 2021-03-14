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СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались

14 марта
2021 год

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14 марта 2021
51-летняя актриса Дженнифер Лопес и ее 45-летний возлюбленный - бейсболист Алекс Родригес – приняли решение расстаться. Эта новость шокировала поклонников пары, ведь они были вместе четыре года. Два года назад Джей и Алекс объявили о помолвке, но свадьбу дважды пришлось переносить из-за пандемии коронавирусной инфекции.

СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались

Что стало причиной разрыва Лопес и Родригеса – неизвестно. Но у поклонников Джей Ло есть догадки, что на отношения пары повлияли слухи о неверности Алекса. Его поймали на флирте с 30-летней звездой реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон ЛеКрой. Она подтвердила, что общается с бейсболистом. Однако, по её словам, о романтических отношениях между ними не может быть и речи. Сам Родригес все отрицает, однако скандала избежать не удалось. Дженнифер поддержала его, и вскоре их видели весте на нескольких светских мероприятиях. Но после этого разговоры о неверности Алекса начали множиться.

СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались
фото: Дженнифер Лопес с детьми Эммой и Максом и Алекс Родригес с дочерьми Наташей и Эллой

Дженнифер и Алекс сейчас находятся в разных странах - он готовится к бейсбольному сезону в Майами, а актриса находится на съёмках в Доминиканской Республике. Однако журналистам все-таки удалось добиться от них комментария.

«Все сообщения неточны. Мы пока работаем над некоторыми вещами», - прокомментировали слухи Лопес и Родригес.
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СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались фотографии
СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались фотографии
СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались фотографии
СМИ: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались фотографии
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