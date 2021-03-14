«Как вы сделали вывод, что я свободна?»: Кристина Асмус о новых отношениях

Кристина Асмус
продолжает делиться откровениями на своей страничке в Инстаграме. На днях актриса рассказала об отношениях
с Гариком Харламовым
после развода
. В новом посте из рубрики #Асмуснасвязи она опубликовала еще одну порцию интересных фактов.
На вопрос о причинах отсутствия новых отношений Кристина ответила очень двусмысленно. А также вспомнила нашумевшую постельную сцену из фильма «Текст»
.
«У меня встречный вопрос: по какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребёнком можно что-то понять? Хотя, о чём это я? Все же до сих думают, что сцена в «Тексте» была настоящей»
, - написала Асмус.
Актриса также косвенно коснулась отношений с Харламовым. На вопрос «В каком возрасте вы поняли, что красивая?»
Асмус ответила, что почувствовала себя такой лишь после развода. В других вопросах актриса призналась, что хотела бы сыграть лесбиянку, а также рассказала, какие качества не любит в себе. «Контроль, перфекционизм, требовательность (к себе в первую очередь), закрытость, многое через себя пропускаю»
, - написала Кристина.
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