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«Как вы сделали вывод, что я свободна?»: Кристина Асмус о новых отношениях

14 марта
2021 год

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14 марта 2021
Кристина Асмус продолжает делиться откровениями на своей страничке в Инстаграме. На днях актриса рассказала об отношениях с Гариком Харламовым после развода. В новом посте из рубрики #Асмуснасвязи она опубликовала еще одну порцию интересных фактов.

«Как вы сделали вывод, что я свободна?»: Кристина Асмус о новых отношениях

На вопрос о причинах отсутствия новых отношений Кристина ответила очень двусмысленно. А также вспомнила нашумевшую постельную сцену из фильма «Текст».

«У меня встречный вопрос: по какому критерию вы сделали вывод, что я свободна? Я ни на что не намекаю, просто как по постам о театре или с ребёнком можно что-то понять? Хотя, о чём это я? Все же до сих думают, что сцена в «Тексте» была настоящей», - написала Асмус.

«Как вы сделали вывод, что я свободна?»: Кристина Асмус о новых отношениях

Актриса также косвенно коснулась отношений с Харламовым. На вопрос «В каком возрасте вы поняли, что красивая?» Асмус ответила, что почувствовала себя такой лишь после развода. В других вопросах актриса призналась, что хотела бы сыграть лесбиянку, а также рассказала, какие качества не любит в себе. «Контроль, перфекционизм, требовательность (к себе в первую очередь), закрытость, многое через себя пропускаю», - написала Кристина.
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«Как вы сделали вывод, что я свободна?»: Кристина Асмус о новых отношениях фотографии
«Как вы сделали вывод, что я свободна?»: Кристина Асмус о новых отношениях фотографии
«Как вы сделали вывод, что я свободна?»: Кристина Асмус о новых отношениях фотографии
«Как вы сделали вывод, что я свободна?»: Кристина Асмус о новых отношениях фотографии
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