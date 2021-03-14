Юлия Пересильд раскритиковала журналистов за фальшивое интервью

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Актриса резко прокомментировала слухи о романе Агаты с женатым режиссером

Надежда Сысоева извинилась перед Агатой Муцениеце за нанесённые оскорбления

Актриса снова ответила на вопросы подписчиков

«Как вы сделали вывод, что я свободна?»: Кристина Асмус о новых отношениях

Свадьбы не будет

13 марта

Агата Муцениеце опровергла слухи о романе с Климом Шипенко

Актриса сказала, что никогда бы не стала встречаться с женатым мужчиной