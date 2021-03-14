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Юлия Пересильд раскритиковала журналистов за фальшивое интервью

14 марта
2021 год

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14 марта 2021
На днях на Первом канале стартовала современная экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река», одну из главных ролей в котором сыграла Юлия Пересильд. Перед выходом сериала в эфир интерес СМИ к актерскому составу сериала повысился – одно из изданий даже решилось в день премьеры опубликовать фальшивое интервью с Пересильд. Сама Юлия сказала, что с корреспондентом этого издания она не беседовала.

Юлия Пересильд раскритиковала журналистов за фальшивое интервью

Актриса была возмущена таким поступком журналистов. Особенно её смутил заголовок, гласивший о том, что для Пересильд главными ценностями являются власть и деньги. «Вам не стыдно?!! Я не давала вам интервью, что вы пишете??? Что за бредовый заголовок? Я только надеюсь, что мои зрители и люди, которые меня знают, поймут, что это не моя прямая речь! Как же это мерзко», - написала Юлия Пересильд.
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Юлия Пересильд раскритиковала журналистов за фальшивое интервью фотографии
Юлия Пересильд раскритиковала журналистов за фальшивое интервью фотографии
Юлия Пересильд раскритиковала журналистов за фальшивое интервью фотографии
Юлия Пересильд раскритиковала журналистов за фальшивое интервью фотографии
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