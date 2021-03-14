Юлия Пересильд раскритиковала журналистов за фальшивое интервью

На днях на Первом канале стартовала современная экранизация романа Вячеслава Шишкова «Угрюм-река»
, одну из главных ролей в котором сыграла Юлия Пересильд
. Перед выходом сериала в эфир интерес СМИ к актерскому составу сериала повысился – одно из изданий
даже решилось в день премьеры опубликовать фальшивое интервью с Пересильд. Сама Юлия сказала, что с корреспондентом этого издания она не беседовала.
Актриса была возмущена таким поступком журналистов. Особенно её смутил заголовок, гласивший о том, что для Пересильд главными ценностями являются власть и деньги. «Вам не стыдно?!! Я не давала вам интервью, что вы пишете??? Что за бредовый заголовок? Я только надеюсь, что мои зрители и люди, которые меня знают, поймут, что это не моя прямая речь! Как же это мерзко»
, - написала Юлия Пересильд.
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