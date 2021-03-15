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Надежда Сысоева извинилась перед Агатой Муцениеце за нанесённые оскорбления

15 марта
2021 год

Лайфстайл >>
15 марта 2021
Несколько дней назад репутация Агаты Муцениеце сильно пошатнулась. В сети появилось видео, где с Агатой открыто флиртует молодой человек. Интернет-пользователи узнали в таинственном незнакомце режиссёра Клима Шипенко, который уже несколько лет женат на Софье Карпуниной. После этой новости некоторые звезды начали делать поспешные выводы, среди них оказалась и участница Comedy Woman Надежда Сысоева, очень эмоционально отреагировавшая на эти слухи.

Надежда Сысоева извинилась перед Агатой Муцениеце за нанесённые оскорбления

Позже Агата Муцениеце прояснила ситуацию, рассказав, что на видео не Клим Шипенко, а другой молодой человек. Сысоевой пришлось публично извиниться перед актрисой. Она опубликовала пост в Инстаграме, где попросила прощения у Агаты и у супруги Шипенко – Сони Карпуниной.

Надежда Сысоева извинилась перед Агатой Муцениеце за нанесённые оскорбления
фото: Агата Муцениеце и Надежда Сысоева

«Хочу сказать, что я невероятно счастлива ошибиться, Агата! Разобравшись в этой ситуации и пообщавшись с обеими девушками, желаю остановить этот поток негатива желтой прессы, который вылился на Агату. Хочу извиниться перед обеими девушками за то, что прокомментировала вещи, в которых была некомпетентна», - написала Надежда.
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Надежда Сысоева извинилась перед Агатой Муцениеце за нанесённые оскорбления фотографии
Надежда Сысоева извинилась перед Агатой Муцениеце за нанесённые оскорбления фотографии
Надежда Сысоева извинилась перед Агатой Муцениеце за нанесённые оскорбления фотографии
Надежда Сысоева извинилась перед Агатой Муцениеце за нанесённые оскорбления фотографии
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