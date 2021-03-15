Надежда Сысоева извинилась перед Агатой Муцениеце за нанесённые оскорбления

Несколько дней назад репутация Агаты Муцениеце сильно пошатнулась. В сети появилось видео, где с Агатой открыто флиртует молодой человек. Интернет-пользователи узнали в таинственном незнакомце режиссёра Клима Шипенко, который уже несколько лет женат на Софье Карпуниной. После этой новости некоторые звезды начали делать поспешные выводы, среди них оказалась и участница Comedy Woman Надежда Сысоева, очень эмоционально отреагировавшая на эти слухи.
Позже Агата Муцениеце прояснила ситуацию, рассказав, что на видео не Клим Шипенко, а другой молодой человек. Сысоевой пришлось публично извиниться перед актрисой. Она опубликовала пост в Инстаграме, где попросила прощения у Агаты и у супруги Шипенко – Сони Карпуниной.
фото: Агата Муцениеце и Надежда Сысоева
«Хочу сказать, что я невероятно счастлива ошибиться, Агата! Разобравшись в этой ситуации и пообщавшись с обеими девушками, желаю остановить этот поток негатива желтой прессы, который вылился на Агату. Хочу извиниться перед обеими девушками за то, что прокомментировала вещи, в которых была некомпетентна», - написала Надежда.
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