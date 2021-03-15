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«Просыпаешься — думаешь: больше никогда»: Мария Шалаева рассказала о своём режиссёрском дебюте

15 марта
2021 год

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15 марта 2021
15 марта одна из главных «героинь» российского авторского кино Мария Шалаева отмечает 40-летний юбилей. В прошлом году актриса начала работу над своим полнометражным режиссёрским дебютом «Синдром жизни» со Светланой Немоляевой в главной роли. О работе над фильмом, сомнениях, взлётах и падениях творческого энтузиазма Мария рассказала в интервью журналу «ОК!»

«Просыпаешься — думаешь: больше никогда»: Мария Шалаева рассказала о своём режиссёрском дебюте

«Я очень долго монтирую, никак не могу быть до конца довольна. Это дебют, и все с пониманием к этому относятся. Главную роль играет Светлана Немоляева, звезда советского кино. Я очень рада, что она согласилась и что мне удалось поработать с ней. Мне кажется, только ради того, чтобы у нее была такая роль, стоило делать это кино. Это семейная история, в которой люди живут рядом, но не слышат и не понимают друг друга. И благодаря человеку, который фактически находится уже между двух миров, благодаря её мудрости налаживают внутрисемейные связи. Было тяжело, потому что, конечно, были сомнения. Я до сих пор, когда иду на кастинг, всегда волнуюсь, как перед экзаменом. Почему говорят, что артисты с такой подвижной нервной системой? Просто ты так живешь! Потому что идти на пробы проекта, который тебе нравится, — это нервы. Идти на первый съемочный день, даже с людьми, с которыми ты давно знаком, — это нервы. У меня было огромное воодушевление, когда я запустилась, собирала команду, мы всё придумывали. Съемочный процесс просто тяжелый физически, но ты существуешь на большом энергетическом резерве — спишь по четыре часа, но сохраняешь зашкаливающий уровень энергии. Но это было связано в том числе с тем, что команда маленькая и нам приходилось делать не только свою прямую работу, но также быть кастинг-директором, продюсером и частично локейшн-менеджером. То есть кроме творческой была еще и большая административная нагрузка. Получилось немного «я один в поле воин». Но зато это колоссальный опыт, получая который, понимаешь, что в следующий раз нужно так-то и так-то. Когда пишешь сценарий, бывает сложно: вдохновение то появляется, то исчезает, это такой волнообразный процесс. Но самым сложным для меня оказался третий этап — когда ты монтируешь, ищешь музыку. Возможно, потому, что не только от меня всё зависит, и нужно найти людей, которые стопроцентно тебя понимают, с которыми говоришь на одном языке. Всё должно получиться так, как ты это задумал. Это очень похоже на вынашивание ребенка, беспокойство и волнение — когда он родится, какой он родится. Когда всё закончится, я надеюсь почувствовать хотя бы облегчение. Есть ощущение, что проходишь по какому-то дремучему лесу, будто ты в условиях выживания, но не внешнего, а внутреннего. Просыпаешься — думаешь: больше никогда. А вечером включаешь новый альбом Земфиры, и вот уже есть три новые идеи для сценариев. Я себя чувствую сейчас человеком, которому отрезали руки, ноги, но он всё время ползет куда-то. Но с другой стороны, это единственное, в чем я нахожу большой смысл, это то, что дано человеку и не дано животному, — возможность что-то создавать».
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№ 1
Даша Лучик   15.03.2021 - 15:34
Даже удивилась, что актрисе столько лет читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Просыпаешься — думаешь: больше никогда»: Мария Шалаева рассказала о своём режиссёрском дебюте фотографии
«Просыпаешься — думаешь: больше никогда»: Мария Шалаева рассказала о своём режиссёрском дебюте фотографии
«Просыпаешься — думаешь: больше никогда»: Мария Шалаева рассказала о своём режиссёрском дебюте фотографии
«Просыпаешься — думаешь: больше никогда»: Мария Шалаева рассказала о своём режиссёрском дебюте фотографии
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