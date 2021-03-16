Рената Литвинова призналась в бисексуальности

Совсем недавно стало известно, что за Ренатой Литвиновой ухаживает французский миллионер. А теперь Литвинова решила уточнить вопрос своей сексуальной ориентации. Отвечая на вопрос о том, нравятся ли ей мужчины, актриса дала положительный ответ. Полиграф показал, что Литвинова говорит правду. После этого она попросила ведущего спросить, нравятся ли ей женщины, и он озвучил этот вопрос. «Да», — сказала режиссер, и детектор лжи подтвердил, что она не соврала.
Также актриса призналась, что у нее есть любовь всей жизни, однако, по данным полиграфа, Литвинова была искренна лишь на 80 процентов. Кроме того, она поделилась, что в настоящее время испытывает влюбленность, однако отказалась говорить, кто именно занял место в её сердце.
«Счастье любит тишину, поэтому никаких фраз не будет».
Ведущий задал Литвиновой вопрос о дружбе с певицей Земфирой. Литвинова подчеркнула, что считает ее гениальным человеком, и отметила, что они никогда не ссорятся. Правдивость ее утверждений подтвердил полиграф. Ранее Рената Литвинова уже рассказывала о работе с Земфирой.
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