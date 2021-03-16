Юрий Колокольников стал ведущим проекта «Истории о нас»

На платформе цифрового видеосервиса Wink
компании «Ростелеком
» впервые вышел документальный проект телеканала HISTORY
«Истории о нас», рассказывающий об истории и культуре России через призму судеб интересных людей. Ведущим проекта стал актер театра и кино Юрий Колокольников
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Главными героями премьерного эпизода стали философ и исследователь видеоигр Александр Ветушинский, астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе, а также историк, сторонник теории палеоконтакта Андрей Жуков. Всех их объединяет огромный интерес к происхождению человека и популярной гипотезе, согласно которой нашу планету в прошлом могли посещать разумные внеземные существа. Теория широко обсуждалась в научных кругах и оказала заметное влияние на развитие массовой культуры, в том числе в России. Создатели проекта уверены, что формат «Истории о нас» позволяет максимально объективно и непредвзято рассказать об этом явлении, что может быть интересно зрителям платформы, которые увлекаются документальным кино.
Юрий Колокольников признался, что проект стал для него значимым, так как дал не только впечатления, но и уникальные знания. Актер поблагодарил команду и людей, с которыми встретился в ходе съемочного процесса.
«На мой взгляд, в жизни есть только два стоящих элемента — впечатления и знания, которые ты можешь получить. Ну и в итоге впечатления от знаний. Этот проект для меня оказался, наверное, самым значимым с точки зрения этих двух задач. Люди, с которыми я встречаюсь во время съемок, знания, которые они передают, места, в которых мы бываем — иногда я сам не верю своей огромной удаче. «Истории о нас» — это прежде всего истории о людях самых разных, удивительных и невероятных профессий. Спасибо за это путешествие нашей команде, людям, которые делятся собою с нами и, конечно, телеканалу».
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