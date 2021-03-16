Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»

фото: Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров, Александр Домогаров
фото: Алесандр Домогаров младший и овчарка Лили
фото: Виктор Добронравов, Дарья Повереннова, Фёдор Добронравов
фото: Леонид Басов и Евгения Дмитриева
фото: Никита Тарасов с супругой
фото: Валерия Федорович
Фильм «Пальма» снят по мотивам реальных событий. Картина рассказывает историю овчарки по кличке Пальма, которая вынужденно рассталась с хозяином, и осталась прямо на летном поле. Премьера проходила совместно с Международным благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду». Помимо специального показа «Пальмы», все средства от продажи билетов на который шли в поддержку Фонда, в фойе кинотеатра проводилась выставка по пристройству собак из приютов. Также в киноцентр «Октябрь» все желающие приносили подарки для подопечных Фонда.
обсуждение >>