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Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»

16 марта
2021 год

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16 марта 2021
В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого фильма Александра Домогарова младшего «Пальма».

Картину представили: режиссер Алесандр Домогаров младший, исполнительница главной роли овчарка Лили и актеры Виктор Добронравов, Валерия Федорович, дебютант Леонид Басов, Евгения Дмитриева и Михаил Богдасаров.

Гостями показа стали Дарья Мороз, Александр Домогаров, Фёдор Добронравов, Никита Тарасов, Дарья Повереннова, Мария Погребняк, Сергей Филин с семьей, Яна Гладких, Ксения Суркова, Амбарцум Кабанян.

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Дарья Мороз с дочерью

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Мария Погребняк

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Дарья Повереннова

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Амбарцум Кабанян

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Виктор Добронравов с семьёй

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Ксения Суркова

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров, Александр Домогаров

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Алесандр Домогаров младший и овчарка Лили

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Виктор Добронравов, Дарья Повереннова, Фёдор Добронравов

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Леонид Басов и Евгения Дмитриева

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Никита Тарасов с супругой

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»
фото: Валерия Федорович

Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико»

Фильм «Пальма» снят по мотивам реальных событий. Картина рассказывает историю овчарки по кличке Пальма, которая вынужденно рассталась с хозяином, и осталась прямо на летном поле. Премьера проходила совместно с Международным благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду». Помимо специального показа «Пальмы», все средства от продажи билетов на который шли в поддержку Фонда, в фойе кинотеатра проводилась выставка по пристройству собак из приютов. Также в киноцентр «Октябрь» все желающие приносили подарки для подопечных Фонда.

Зрители смогут увидеть ленту в кино уже 18 марта.
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фотографии >>
Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико» фотографии
Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико» фотографии
Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико» фотографии
Фёдор Добронравов, Михаил Богдасаров и Александр Домогаров первыми увидели историю «русского Хатико» фотографии
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