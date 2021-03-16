Хью Грант изменил Элизабет Хёрли с секс-работницей

Актер Хью Грант
в ходе беседы со стендап-комиком Марком Мэроном
рассказал, как изменил своей бывшей возлюбленной Элизабет Хёрли
с секс-работницей Дивайн Браун. Запись подкаста с его участием опубликована на сайте WTF Podacst
.
Актёр признался, что решился на такой поступок, потому что был в плохом настроении из-за своего фильма «Девять месяцев
».
«Фильм должен был выйти через неделю или две, и у меня было плохое предчувствие. Я посмотрел его. Все в нем были великолепны, но я был настолько ужасен, что это испортило мне настроение».
Хью Грант заявил, что в тот момент он разочаровался в себе. Он заплатил Браун 60 долларов за оральный секс в машине, однако их застала полиция. Звезду оштрафовали, а также приговорили к двум годам условно. Хёрли узнала об этом. Несмотря на скандал, они продолжили отношения и расстались только в 2000 году.
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