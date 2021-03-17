«Актёрами никто быть не хочет»: Мария Шалаева рассказала об увлечениях своих детей

«У нас бабушка живет в Париже, работает психологом. К ней приходит женщина, которая была очень высокопоставленным чиновником, и, насколько сильна в своей сфере, в этой системе, настолько же она растерянна в обычной жизни. Я бы хотела сыграть такой образ, такая тема для меня интересна — женщина, сделавшая карьеру своей судьбой и совершенно незрелая в обычной жизни, не умеющая выстраивать отношения».
фото: Мария с дочерью Дуней
О детях
«Мы не живем в атмосфере «у нас мама артистка и мы носим её на руках». У нас честные семейные отношения, и дети в первую очередь воспринимают меня как маму. Они интересуются всем, что я делаю, и могут критиковать. Например, когда мы обсуждаем какие-то сценарии с сыном, у него всегда есть своё мнение, он киноман. Актерами никто из моих детей быть не хочет. Нестор уже имеет подобный опыт: когда ему было 10 лет, он сыграл главную роль в короткометражке. Он просто умеет играть — и всё. Для него выбрать актерскую профессию означает — ничего не делать. Его интересует режиссура, у него и характер человека, который не умеет подчиняться, поэтому «актер» — не его профессия. Я им предоставляю полную возможность заниматься тем, чем они хотят: футбол, музыка, кино. Дуня — более постоянная, думает, что будет художником, и пока подтверждает свои намерения. Они к актерской профессии относятся как к хобби. Если захочется, можно сыграть, не воспринимают это как основное дело в жизни».
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