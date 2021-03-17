Дружба без границ: Мария Миронова, Саша Лусс и Катя Кабак

16 марта в кинотеатре «Москва» состоялась премьера остросюжетного триллера «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем и Мерабом Нинидзе в главных ролях. В основу сюжета фильма легла реальная история британского бизнесмена Гревилла Винна (Камбербэтч) , который был завербован спецслужбой МИ-6 для работы в СССР. В Советском Союзе Винн контактировал с полковником ГРУ Пеньковским (Нинидзе), чтобы предотвратить угрозу ядерного конфликта и разрядить Карибский кризис. С годами сотрудничество шпиона и полковника превратилось в дружбу, размывающую границы и предубеждения.
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