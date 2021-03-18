«Баженов настолько тупой, что не понимает шуток?»: Артём Калайджян ответил на критику фильма «Непосредственно Каха»

Исполнитель главной роли уверен, что смеяться над вещами, которые Баженов охарактеризовал, как «юмор ниже пояса», совершенно естественно.
«Если бы фильм «Мимино» не вышел в 1977 году, а появился сегодня, можно было бы сказать, что он станет культовым? Мы живем в другое время. Если мы какаем, то можем это снять. В этом есть свобода слова. Не нравится — не смотри».
Блогер обратился к Ксении Собчак и спросил, смеялась ли она когда-нибудь над «туалетным юмором».
«Баженов настолько тупой, что не понимает шуток? Он просто делает контент, чтобы были просмотры… Ты хоть раз в жизни смеялась над тем, что связано с пердежом? Все люди смеялись хоть раз над этим! Я больше скажу: мы ходили недавно на охоту с взрослыми мужиками, у всех крутой бизнес — и они смеялись».
Прокомментировал Калайджян и «претензию» Баженова по поводу рекламы букмекерских контор, которые зарабатывают нелегальным образом. Артём уточнил, что фильм был снят задолго до появления букмекеров.
«Это был, скорее, не обзор фильма, а попытка развалить человека. С такой ненавистью, с таким отвращением это снято, ни слова хорошего про картину. Он цепляется за то, что мы рекламировали букмекеров, мол, всех обманули. Фильм снят почти три года назад, тогда не было букмекеров».
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