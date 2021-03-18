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«Я думала, что это один раз и на всю жизнь»: Анна Хилькевич о повторной пластике груди

18 марта
2021 год

Лайфстайл >>
18 марта 2021
Актриса Анна Хилькевич перенесла вторую операцию на груди. Об этом она рассказала в своём инстаграме.

«Я думала, что это один раз и на всю жизнь»: Анна Хилькевич о повторной пластике груди

Ранее актриса уже рассказывала, как решилась на операцию по увеличению груди. Хилькевич считала, что к такой операции она прибегнет лишь однажды, зато навсегда. Но вышло совсем иначе.

«В первый раз я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем, но, как оказалось, и их тоже приходится менять. Сказать, что я боялась — ничего не сказать. Внешне я старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась, взрывалась по малейшему поводу».

Восстановление после первого хирургического вмешательства на бюсте, по словам Анны, прошло легко, однако вскоре у нее возникли осложнения — ей понадобилось провести повторную операцию. В данный момент Хилькевич восстанавливается после хирургического вмешательства.

«Я носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери. Я очень рано вернулась в активный спорт и стала поднимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни. Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение — нарастание фиброзной ткани».
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«Я думала, что это один раз и на всю жизнь»: Анна Хилькевич о повторной пластике груди фотографии
«Я думала, что это один раз и на всю жизнь»: Анна Хилькевич о повторной пластике груди фотографии
«Я думала, что это один раз и на всю жизнь»: Анна Хилькевич о повторной пластике груди фотографии
«Я думала, что это один раз и на всю жизнь»: Анна Хилькевич о повторной пластике груди фотографии
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