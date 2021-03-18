«Я думала, что это один раз и на всю жизнь»: Анна Хилькевич о повторной пластике груди

Актриса Анна Хилькевич
перенесла вторую операцию на груди. Об этом она рассказала в своём инстаграме
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Ранее актриса уже рассказывала, как решилась на операцию по увеличению груди
. Хилькевич считала, что к такой операции она прибегнет лишь однажды, зато навсегда. Но вышло совсем иначе.
«В первый раз я думала, что это один раз и на всю жизнь. Прямо как с первым мужем, но, как оказалось, и их тоже приходится менять. Сказать, что я боялась — ничего не сказать. Внешне я старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась, взрывалась по малейшему поводу».
Восстановление после первого хирургического вмешательства на бюсте, по словам Анны, прошло легко, однако вскоре у нее возникли осложнения — ей понадобилось провести повторную операцию. В данный момент Хилькевич восстанавливается после хирургического вмешательства.
«Я носилась как угорелая, тусила, открывала тяжелые двери. Я очень рано вернулась в активный спорт и стала поднимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни. Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение — нарастание фиброзной ткани».
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