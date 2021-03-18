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Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time

18 марта
2021 год

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18 марта 2021
Журнал Time поместил на обложку свежего номера актера Эллиота Пейджа, который в декабре 2020 года совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина. Эллиот также дал интервью изданию, в котором рассказал о своём желании сменить пол.

Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time

34-летний актер признался, что еще в детстве хотел быть похожим на мальчика и просил сделать ему короткую стрижку. Но из-за съемок в кино и сериалах, в которых Пейдж начал участвовать еще с 10 лет, он вынужден был носить длинные волосы и выглядеть «определенным образом». Особенно тяжело ему стало, когда его прославила главная роль в фильме «Джуно».

«Я не узнавал себя. Долгое время я даже не мог смотреть на свои фото».

В 2014 году Пейдж заявил о своей гомосексуальности. В 2018 году он сыграл свадьбу с хореографом Эммой Портнер. Актер стал надевать мужские костюмы, когда выходил на красные дорожки, и сделал мужской гардероб одним из условий своего участия в новых проектах. Но все равно не ощущал себя комфортно.

«Разница в том, как я себя чувствовал до признания своей гомосексуальности и после этого, была огромной. Но ушел ли дискомфорт в моем теле? Нет, нет, нет, нет».

Его разногласия с самим собой обострились во время пандемии, на фоне самоизоляции и расставания с Эммой Портнер летом 2020 года.

«У меня было много времени наедине с собой, чтобы по-настоящему сосредоточиться на вещах, которых, как мне кажется, я во многих отношениях бессознательно избегал».

Важной вехой в принятии себя для Эллиота стала пластическая операция на груди. Пейдж считает, что не всем трансгендерам необходимо хирургическое вмешательство, но именно маммопластика в конце концов кардинально изменила его жизнь. Актёр пообещал помогать трансгендерным людям в силу своих возможностей и бороться за расширение их прав. По его словам, после каминг-аута ему не только стали предлагать поучаствовать в проектах, связанных с транслюдьми, но и звали на «роли парней».
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Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time фотографии
Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time фотографии
Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time фотографии
Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time фотографии
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