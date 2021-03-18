Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time

Журнал Time
поместил на обложку свежего номера актера Эллиота Пейджа
, который в декабре 2020 года совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина
. Эллиот также дал интервью изданию, в котором рассказал о своём желании сменить пол.
34-летний актер признался, что еще в детстве хотел быть похожим на мальчика и просил сделать ему короткую стрижку. Но из-за съемок в кино и сериалах, в которых Пейдж начал участвовать еще с 10 лет, он вынужден был носить длинные волосы и выглядеть «определенным образом». Особенно тяжело ему стало, когда его прославила главная роль в фильме «Джуно
».
«Я не узнавал себя. Долгое время я даже не мог смотреть на свои фото».
В 2014 году Пейдж заявил о своей гомосексуальности. В 2018 году он сыграл свадьбу с хореографом Эммой Портнер
. Актер стал надевать мужские костюмы, когда выходил на красные дорожки, и сделал мужской гардероб одним из условий своего участия в новых проектах. Но все равно не ощущал себя комфортно.
«Разница в том, как я себя чувствовал до признания своей гомосексуальности и после этого, была огромной. Но ушел ли дискомфорт в моем теле? Нет, нет, нет, нет».
Его разногласия с самим собой обострились во время пандемии, на фоне самоизоляции и расставания с Эммой Портнер летом 2020 года.
«У меня было много времени наедине с собой, чтобы по-настоящему сосредоточиться на вещах, которых, как мне кажется, я во многих отношениях бессознательно избегал».
Важной вехой в принятии себя для Эллиота стала пластическая операция на груди. Пейдж считает, что не всем трансгендерам необходимо хирургическое вмешательство, но именно маммопластика в конце концов кардинально изменила его жизнь. Актёр пообещал помогать трансгендерным людям в силу своих возможностей и бороться за расширение их прав. По его словам, после каминг-аута ему не только стали предлагать поучаствовать в проектах, связанных с транслюдьми, но и звали на «роли парней».
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