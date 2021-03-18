«Депрессии у меня были очень серьезные»: Марина Федункив о своём психологическом состоянии

Марина Федункив
стала участницей программы «ДНК-шоу», в которой рассказала о том, как страдала от депрессии.
Актриса призналась, что до сорока лет ее постоянно одолевали психологические проблемы. Перенесенные в прошлом трудности оставили неизгладимый след в душе Марины Федункив. Постоянный стресс расшатал психику артистки, у неё появилась склонность к депрессивным состояниям. Временами Марина впадает в состояние апатии. В такие моменты знаменитость превращается в затворницу – она подолгу не выходит из квартиры. Однако, как призналась сама Федункив, она научилась справляться с таким состоянием.
«Но у меня есть удивительное свойство: я сама себя вывожу из этого состояния. Депрессии у меня были очень серьезные. Я почти не выходила из них».
Несмотря на успех в творческой деятельности, Марина до сих пор считает себя довольно закомплексованным человеком. Артистке кажется странным, что столько людей восхищаются ее талантом.
«Я никогда не понимала, за что люди меня любят. Ничего особенного я не делаю. Значит, эти люди сумасшедшие».
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