Начало конца: Арми Хаммера обвинили в жестоком изнасиловании и избиении

фото: Арми Хаммер с Пейдж Лоренц в гостях у своей мамы
Лоренц уже больше месяца развлекает ошеломлённую публику дозированными подробностями своего короткого романа с актёром. По словам Пейдж, в первую же ночь Хаммер признался, что увлекается садомазохизмом, и попытался заклеймить её как собственность, вырезав у неё на теле первую букву своего имени. За прошедший месяц Пейдж наслаждалась вниманием разнообразных изданий - от DailyMailTV до Vanity Fair. Но теперь ей придётся делить свой пьедестал с другой жертвой Хаммера - Эффи Ангеловой, которая обвинила актёра в жестоком многочасовом изнасиловании.
Адвокат Эффи Глория Олред связалась с полицией Лос-Анджелеса 3 февраля 2021 года, и после проведенного опроса предполагаемой жертвы полицейские инициировали расследование обвинений. О факте расследования стало известно после того, как Эффи устроила пресс-конференцию, на которой, срываясь на рыдания, рассказала о событиях 2017 года.
фото: Эффи и Арми
«Я познакомилась с Арми Хаммером на Фейсбуке в 2016 году, когда мне было 20 лет. Я моментально влюбилась в него. Наши отношения развивались очень быстро, а эмоции с обеих сторон били через край. Оглядываясь назад, я теперь ясно понимаю, что он использовал манипулятивную тактику, чтобы получить контроль надо мной, пока я не начну терять саму себя. Он часто проверял мою преданность ему, двигал и нарушал мои границы, становясь всё более жестоким. Он подвергал меня эмоциональному, психологическому и сексуальному насилию. 24 апреля 2017 года в Лос-Анджелесе Арми Хаммер жестоко насиловал меня больше 4 часов, в течение которых он неоднократно ударял меня головой о стену, оставляя синяки на моём лице. Он также совершал другие акты насилия надо мной, на которые я не давала согласия. Например, он бил меня по ногам хлыстом - всю следующую неделю каждый сделанный мною шаг сопровождался болью. В течении этих 4 часов я пыталась сбежать, но он меня не выпускал. Я думала, что он меня убьёт. Но он, в конце-концов, ушёл, совершенно не побеспокоившись о моём состоянии и здоровье. Я пребывала в полном шоке. Я не могла поверить в то, что человек, которого я любила, так со мной поступил. Я изо всех сил старалась оправдать его действия - вплоть до того, что в общении с ним не показывала своих истинных чувств. Во время и после этого нападения я жила в страхе перед ним. И долгое время пыталась интерпретировать его действия по отношению ко мне как некую изощренную форму любви. Теперь, когда он больше не имеет надо мной никакой власти, я пришла к пониманию того, что его влияние на меня было невероятно вредоносным на многих уровнях. Его злодеяния травмировали меня - месяцами я не могла остановить рыдания, не могла спать, потому что меня мучили кошмары. Я находилась в подавленном состоянии и потеряла интерес к жизни. Я не могла понять и пережить то, что он со мной сделал. На протяжении нескольких лет после нападения навязчивые воспоминания были настолько невыносимыми, что мне начало казаться, что у меня нет иного выхода, кроме как покончить жизнь самоубийством. Мне просто хотелось, чтобы боль угасла».
Эффи выразила сожаления по поводу того, что не заговорила раньше, потому что теперь в ней поселилось ощущение, что она могла бы спасти многих девушек от подобной участи. Также она обратилась ко всем жертвам сексуального насилия на свете, заверив их в том, что мир готов услышать их истории.
Адвокат актёра Эндрю Бреттлер заявил, что содержание переписки Эффи с Хаммером «противоречит и опровергает её возмутительные голословные обвинения. Не далее как 18 июля 2020 года мисс Ангелова посылала откровенные сообщения мистеру Хаммеру, рассказывая, что именно она хочет, чтобы он сделал с ней. В своём ответе мистер Хаммер дал ей ясно понять, что не хочет поддерживать с ней подобный тип отношений».
В предъявленных Бреттлером скриншотах Эффи описывает свое состояние как «беспомощное вожделение» и рассказывает, каким именно образом она хотела бы провести время с актёром, чтобы почувствовать себя «использованной как собственность». В ответ Хаммер написал, что не собирается в данный момент ничего такого предпринимать в отношении Эффи, так как «это никогда не заканчивается ничем хорошим».
«Мистер Хаммер никогда не хотел ставить мисс Ангелову в неловкое положение, предавая огласке её извращённые сексуальные желания и фетиши. Но она вывела это дело на совершенно иной уровень, наняв адвоката для проведения публичной пресс-конференции. Правда на стороне мистера Хаммера, и он рад воспользоваться возможностью, чтобы восстановить справедливость», - заявил Бреттлер, добавив, что поведение Эффи может нанести ущерб реальным жертвам сексуального насилия. «Погоня мисс Ангеловой за вниманием и опрометчивое юридическое предложение её адвоката лишь затруднят возможность реальным жертвам сексуального насилия добиться справедливости, которую они заслуживают».
В ответ на это адвокат Эффи Глория Олред предложила Арми Хаммеру предоставить полиции Лос-Анджелеса всю имеющуюся у него переписку с Эффи, и ответить на вопросы полицейских лично, а не общаться через адвоката.
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