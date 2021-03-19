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«Актёры дубляжа» озвучили популярные веб-сериалы

19 марта
2021 год

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19 марта 2021
«Актёры дубляжа» студии Movie Mood, прославившиеся пародийными роликами о своих нерабочих буднях, озвучили веб-сериалы, представленные на платформе CHILL. Голосами Альберта Ибрагимова, Карена Арутюнова, Анисы Муртаевой и Дарьи Блохиной заговорили герои комедий «Реальные копы» и «Убивая время в Канаде».





«Реальные копы» — французская комедия в лучших традициях таких национальных хитов, как «Васаби» и «Такси». Главные герои — слегка безбашенные полицейские — пытаются найти дочку капитана, похищенную бандитом по кличке Малыш.

«Актёры дубляжа» озвучили популярные веб-сериалы
фото: Дарья Блохина

«Убивая время в Канаде» — комедия о том, как две пары решают проводить вместе как можно больше времени. Двое героев уже измотаны длительными отношениями, а двое других только недавно познакомились. Каждая их общая встреча перерастает в настоящую катастрофу, но они не сдаются и продолжают ходить на новые свидания.



Студия озвучания Movie Mood известна своими запоминающимися голосами, знакомыми зрителям по озвучке культовых зарубежных сериалов, а также по озвучке отечестсвенных шоу «От винта» и «Миша портит всё».

«Актёры дубляжа» озвучили популярные веб-сериалы
фото: Аниса Муртаева

«Актёры дубляжа» озвучили популярные веб-сериалы
фото: Альберт Ибрагимов
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«Актёры дубляжа» озвучили популярные веб-сериалы фотографии
«Актёры дубляжа» озвучили популярные веб-сериалы фотографии
«Актёры дубляжа» озвучили популярные веб-сериалы фотографии
«Актёры дубляжа» озвучили популярные веб-сериалы фотографии
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