«Он не имел права заниматься сексом с моими детьми»: Миа Фэрроу о Вуди Аллене

В новом эпизоде документального фильма «Аллен против Фэрроу
» Миа Фэрроу
рассказала, как складывались ее отношения с приемной дочерью Сун-И Превин, которая впоследствии стала женой своего приемного отца Вуди Аллена
.
Актриса рассказала, что удочерила Сун-И в более позднем возрасте, нежели других детей, поэтому наладить контакт с девочкой ей было не очень просто. Она сказала, что ей пришлось много работать, чтобы сблизиться с дочерью. Фэрроу брала ее с собой на съемочную площадку фильма «Смерть на Ниле
», чтобы избежать разлуки. Именно в это время, по словам Фэрроу, они с Алленом начали испытывать проблемы в своих отношениях. Фэрроу призналась, что она поощряла желание Аллена работать над созданием хороших отношений с ее приемной дочерью Сун-И Превин.
«Он водил малышей по магазинам и покупал им самолеты и другие игрушки. Он стал водить их на баскетбольные матчи. Он брал с собой с Сун-И, и я поощряла это, потому что она была очень застенчивой».
В фильме Миа Фэрроу утверждает, что отношения Аллена с приемной дочерью начались, когда Сун-И еще училась в средней школе. Однако Аллен уверяет, что его роман с девушкой начался после того, как та окончила первый семестр в колледже в декабре 1991 года. Сама Сун-И делилась и собственной версией происходившего.
«Я так сильно люблю ее и никогда не осуждала ее, потому что она была совсем маленьким ребенком, когда он появился в семье. Она была маленькой девочкой. Мы были семьей, он был в моем доме в качестве моего партнера, и у него были обязанности. Но он не имел права заниматься сексом с моими детьми».
В документальном фильме приемная дочь Аллена Дилан подробно рассказывает о своих обвинениях в сексуальном насилии против режиссера, описывая инцидент на чердаке их дома, где, по ее словам, Аллен приставал к ней, когда она была ребенком.
«Действительно трудно поверить, что кто-то, кого вы уважаете и кого вы очень любите, может быть способен на что-то настолько ужасное в отношении ребенка».
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