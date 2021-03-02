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«Как сделать, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи?»: Дмитрий Певцов о состоянии культуры

2 марта
2021 год

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2 марта 2021
Дмитрий Певцов в беседе с журналистами высказался о состоянии современной культуры.

«Как сделать, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи?»: Дмитрий Певцов о состоянии культуры

Певцов уверен, что многим режиссерам уже нечего сказать, поэтому на телевидении плодятся передачи, которые тяжело смотреть.

«Понимаете, эти художники, в кавычках, занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду».

Артист уверен, что необходимо подвергать цензуре все, что преподносится массовому зрителю. Речь идет о кино, театре, выставках, живописи, но, в первую очередь, телевидении.

«В этой комиссии могут быть представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий, и таким триумвиратом они решат, что важно и нужно людям. Как обезопасить неокрепшие души от масс-культа».

Артист признался, что и зрителям стоит пересмотреть свои желания и помыслы, а также жизненные ориентиры.

«И знаете — нам надо иначе смотреть на свою жизнь. Если все свои помыслы, желания, устремления направить не на то, чего у нас нет, а на то, что есть — жизнь будет восприниматься по-другому, мы будем ее ценить».
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«Как сделать, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи?»: Дмитрий Певцов о состоянии культуры фотографии
«Как сделать, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи?»: Дмитрий Певцов о состоянии культуры фотографии
«Как сделать, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи?»: Дмитрий Певцов о состоянии культуры фотографии
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