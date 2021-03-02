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«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни»: Алексей Панин порассуждал под собственным обнаженным фото

2 марта
2021 год

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2 марта 2021
Алексей Панин опубликовал в своем инстаграме фотографию, на которой запечатлен голым, и обратился к подписчикам.

«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни»: Алексей Панин порассуждал под собственным обнаженным фото

На снимке Панин позирует обнаженным, подняв руки к небу. Фотография была сделана в городе Торревьеха в испанской провинции Аликанте, ранее актер получил вид на жительство в Испании.

В комментарии к снимку актер призвал своих подписчиков «наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту».

«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги. Многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю жизнь счастья. А нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. Очень важно полностью отдавать себя текущему моменту, а не ждать, пока наступит следующий. Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту».

Однако позже на него обрушилась критика комментаторов. Многие фанаты Панина посчитали выложенное фото чересчур откровенным. Некоторые комментаторы решили отправить жалобу администрации соцсети с просьбой заблокировать аккаунт артиста. Панин отверг претензии подписчиков и заявил, что со снимком «все в порядке». По словам актера, подобная подача «слишком свободна для россиянских мозгов». Он добавил, что именно поэтому он и уехал из России — в этой стране, как считает сам Панин, невозможно реализовывать свои фантазии.
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«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни»: Алексей Панин порассуждал под собственным обнаженным фото фотографии
«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни»: Алексей Панин порассуждал под собственным обнаженным фото фотографии
«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни»: Алексей Панин порассуждал под собственным обнаженным фото фотографии
«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни»: Алексей Панин порассуждал под собственным обнаженным фото фотографии
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