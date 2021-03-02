«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни»: Алексей Панин порассуждал под собственным обнаженным фото

Алексей Панин
опубликовал в своем инстаграме
фотографию, на которой запечатлен голым, и обратился к подписчикам.
На снимке Панин позирует обнаженным, подняв руки к небу. Фотография была сделана в городе Торревьеха в испанской провинции Аликанте, ранее актер получил вид на жительство в Испании
.
В комментарии к снимку актер призвал своих подписчиков «наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту»
.
«Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги. Многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год лета, и всю жизнь счастья. А нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением. Очень важно полностью отдавать себя текущему моменту, а не ждать, пока наступит следующий. Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту».
Однако позже на него обрушилась критика комментаторов. Многие фанаты Панина посчитали выложенное фото чересчур откровенным. Некоторые комментаторы решили отправить жалобу администрации соцсети с просьбой заблокировать аккаунт артиста. Панин отверг претензии подписчиков и заявил, что со снимком «все в порядке»
. По словам актера, подобная подача «слишком свободна для россиянских мозгов»
. Он добавил, что именно поэтому он и уехал из России — в этой стране, как считает сам Панин, невозможно реализовывать свои фантазии.
обсуждение >>