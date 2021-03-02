«Слава Богу, уравниловка закончилась»: Юрий Стоянов о гонорарах актеров

Актер Юрий Стоянов
рассказал порталу «iReactor»
, в чем слукавила Екатерина Волкова, рассказавшая про заработок артистов в России
. В классификации артиста также четыре группы актеров, но выстроен рейтинг иначе.
Ранее Волкова
разделила артистов на четыре категории, Екатерина отметила, что самые «престижные» актеры получают за выход гонорар, равный миллиону рублей. Стоянов опроверг эту информацию.
«Миллиона никто не получает. Я не продюсер и не эксперт, я просто востребованный артист и могу сказать, что действительно четыре категории есть. Первая категория — хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертые — невостребованные. Вот и все категории».
Конкретные суммы актер называть отказался и посчитал это уделом других людей.
«Я не комментирую гонорары коллег в отличие от других актеров. Я не знаю, что может сподвигнуть человека обсуждать чужие зарплаты. Я не комментирую никогда, это удел других людей».
Юрий Стоянов рассказал про особенности оплаты работы актеров в России. Пусть кому-то гонорары звезд кажутся незаслуженными, но имя одного человека может собрать кинотеатр, а другого, менее известного, станет причиной провала картины в прокате, считает артист.
«А что новичок должен получать столько же, сколько Александр Петров, который формирует зрительскую аудиторию огромной страны и заполняет кинотеатры, в том числе, своим участием? Слава Богу, уравниловка закончилась».
Стоянов предложил посчитать «гонорары» работников других областей.
«Надо обсудить гонорары в нефтяной, газовой, банковской сферах. Вот там все значительно интересней. Я советую обратить взоры блогеров и журналистов в ту сторону. А еще неплохо бы обсудить гонорары врачей, учителей и библиотекарей. Многие думают, что библиотекарей уже нет, а они есть».
обсуждение >>