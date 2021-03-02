Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Слава Богу, уравниловка закончилась»: Юрий Стоянов о гонорарах актеров

2 марта
2021 год

Лайфстайл >>
2 марта 2021
Актер Юрий Стоянов рассказал порталу «iReactor», в чем слукавила Екатерина Волкова, рассказавшая про заработок артистов в России. В классификации артиста также четыре группы актеров, но выстроен рейтинг иначе.

«Слава Богу, уравниловка закончилась»: Юрий Стоянов о гонорарах актеров

Ранее Волкова разделила артистов на четыре категории, Екатерина отметила, что самые «престижные» актеры получают за выход гонорар, равный миллиону рублей. Стоянов опроверг эту информацию.

«Миллиона никто не получает. Я не продюсер и не эксперт, я просто востребованный артист и могу сказать, что действительно четыре категории есть. Первая категория — хорошие актеры, вторая категория — плохие, третья категория — востребованные, а четвертые — невостребованные. Вот и все категории».

Конкретные суммы актер называть отказался и посчитал это уделом других людей.

«Я не комментирую гонорары коллег в отличие от других актеров. Я не знаю, что может сподвигнуть человека обсуждать чужие зарплаты. Я не комментирую никогда, это удел других людей».

Юрий Стоянов рассказал про особенности оплаты работы актеров в России. Пусть кому-то гонорары звезд кажутся незаслуженными, но имя одного человека может собрать кинотеатр, а другого, менее известного, станет причиной провала картины в прокате, считает артист.

«А что новичок должен получать столько же, сколько Александр Петров, который формирует зрительскую аудиторию огромной страны и заполняет кинотеатры, в том числе, своим участием? Слава Богу, уравниловка закончилась».

Стоянов предложил посчитать «гонорары» работников других областей.

«Надо обсудить гонорары в нефтяной, газовой, банковской сферах. Вот там все значительно интересней. Я советую обратить взоры блогеров и журналистов в ту сторону. А еще неплохо бы обсудить гонорары врачей, учителей и библиотекарей. Многие думают, что библиотекарей уже нет, а они есть».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Екатерина Волкова рассказала, сколько зарабатывают актеры театра и кино
Юрий Стоянов записал свой первый музыкальный альбом
Поиск по меткам
деньгиЗвёзды
персоны
Екатерина Волкова (II)Александр Петров (IV)Юрий Стоянов

фотографии >>
«Слава Богу, уравниловка закончилась»: Юрий Стоянов о гонорарах актеров фотографии
«Слава Богу, уравниловка закончилась»: Юрий Стоянов о гонорарах актеров фотографии
«Слава Богу, уравниловка закончилась»: Юрий Стоянов о гонорарах актеров фотографии
«Слава Богу, уравниловка закончилась»: Юрий Стоянов о гонорарах актеров фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Марченко
1 марта ушёл из жизни актёр Иван Марченко.
Александр Куимов
28 февраля ушёл из жизни артист балета Александр Куимов.
Виктор Барченко
28 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Барченко.

День рождения >>

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Николай Ковбас
Юлия Космачёва
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Борис Смолкин
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Джон Бон Джови
Дэниел Крэйг
Кшиштоф Майхжак
Ребел Уилсон
Джон Финч
Брайс Даллас Ховард
все родившиеся 2 марта >>

Афиша кино >>

Любовное настроение
арт-хаус, мелодрама
Гонконг, Франция, 2000
Белый снег
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Беги, прячься, бей
боевик, драма
США, 2020
Она - океан
Россия, 2020
Реинкарнация: Пришествие дьявола
фильм ужасов
Канада, 2020
Рок-н-рольщики
драма, комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Великобритания, Ирландия, 2016
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2018, 2019, 2020
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
комедия
Россия, 2021
Отряд Таганок
комедия, приключения
Россия, 2021
Пара из будущего
комедия, мелодрама, научная фантастика
Россия, 2021
Райя и последний дракон
боевик, детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Рашн Юг
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен