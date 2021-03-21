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Семён Трескунов ответил на критику фильма «Родные»

21 марта
2021 год

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21 марта 2021
21-летний Семён Трескунов стал гостем очередного выпуска ютюб-шоу «А поговорить?», в котором ответил на критику комедии «Родные» и объяснил, в чём суть основного конфликта фильма.
Среди отзывов о «Родных» одной из самых резонансных стала рецензия кинокритика Антона Долина, который увидел в фильме прославление «ядерного электората нынешней власти: агрессивных мужиков и их покорных жен, любящих шансон и попсу, залипающих в телешоу эфирных каналов, открывающих коллекторские бюро и не доверяющих гнилой загранице».
Исполнивший в фильме одну из главных ролей Семён Трескунов заявил, что гордится этой работой и объяснил, почему не согласен с критикой Долина.

Семён Трескунов ответил на критику фильма «Родные»

«У меня впечатление, что Антон как будто бы обвиняет этих людей в том, что они такие, какие есть. А для меня это непреложный факт - что никто из нас не виноват в том, какой он есть. Даже самые ужасные люди. У меня есть любимый лектор Роберт Сапольски, который преподаёт биологию поведения человека. И он говорит, что даже у самого комплексного и противоречивого человеческого поведения есть вполне конкретная биологическая причина, которая, в свою очередь, обусловлена социальной обстановкой, качеством экологии…Там куча факторов, которые влияют на формирование личности - вплоть до количества кислорода, который поступал к плоду в перинатальный период. Кто об этом вообще задумывается? А это играет определяющую роль. Поэтому эти люди - такие какие есть, но это не результат какого-то их сознательного выбора.

Семён Трескунов ответил на критику фильма «Родные»

Самая важная линия в фильме, на самом деле, это отношения деда в исполнении Шакурова, отца, которого играет Бурунов, и моего персонажа. Между ними есть конфликт, он очень внятный. Герой Бурунова хочет жить, будучи бизнесменом, а герой Шакурова - советский человек, который нуждами коллектива мыслит. Они поэтому разные и не состыкуются. А мой герой - третий человек, который вообще не считает, что здесь [в России] нужно жить, если здесь плохо, он хочет уехать за границу. И у него свой конфликт с отцом. И когда в конце я выхожу на сцену и пою песню, я им тем самым сообщаю, что «нет никакой нужды спорить, чья из жизненных правд состоятельнее, если я тебя люблю как деда, а тебя - как отца». Есть гораздо более глубинная связь, которая не нуждается в уточнении относительно политических взглядов или ещё чего-то. Просто есть чувство любви, которое ты испытываешь к человеку. Да, он не совершенный, да он неидеальный, да, он тебе причинял кучу боли. Но разве не в этом сила нравственная - простить его?

Семён Трескунов ответил на критику фильма «Родные»

Ты рождаешься во вполне конкретной семье. С национальной идеей ты сталкиваешься гораздо позже, например,в школе. Изначально у тебя есть круг очень близких людей, с которыми проходит твоё детство. Ты при них плачешь, ты при них выглядишь слабым, ты приходишь к ним за советом и так далее. Мы абсолютно безусловно любим родителей. И когда между нами происходит конфликт, мы испытываем огромную боль, потому что мы их всё равно любим бессознательно, но конфликт и причины, послужившие для его развития, нам кажутся важнее. Нам кажется, что у нас есть какая-то своя правда, и в результате своей жизни мы докажем, почему мы были правы. А это абсолютно бездейственный способ. Это единственное, видимо, что хотели сказать авторы».

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Семён Трескунов ответил на критику фильма «Родные» фотографии
Семён Трескунов ответил на критику фильма «Родные» фотографии
Семён Трескунов ответил на критику фильма «Родные» фотографии
Семён Трескунов ответил на критику фильма «Родные» фотографии
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