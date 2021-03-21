Семён Трескунов ответил на критику фильма «Родные»

«У меня впечатление, что Антон как будто бы обвиняет этих людей в том, что они такие, какие есть. А для меня это непреложный факт - что никто из нас не виноват в том, какой он есть. Даже самые ужасные люди. У меня есть любимый лектор Роберт Сапольски, который преподаёт биологию поведения человека. И он говорит, что даже у самого комплексного и противоречивого человеческого поведения есть вполне конкретная биологическая причина, которая, в свою очередь, обусловлена социальной обстановкой, качеством экологии…Там куча факторов, которые влияют на формирование личности - вплоть до количества кислорода, который поступал к плоду в перинатальный период. Кто об этом вообще задумывается? А это играет определяющую роль. Поэтому эти люди - такие какие есть, но это не результат какого-то их сознательного выбора.
Самая важная линия в фильме, на самом деле, это отношения деда в исполнении Шакурова, отца, которого играет Бурунов, и моего персонажа. Между ними есть конфликт, он очень внятный. Герой Бурунова хочет жить, будучи бизнесменом, а герой Шакурова - советский человек, который нуждами коллектива мыслит. Они поэтому разные и не состыкуются. А мой герой - третий человек, который вообще не считает, что здесь [в России] нужно жить, если здесь плохо, он хочет уехать за границу. И у него свой конфликт с отцом. И когда в конце я выхожу на сцену и пою песню, я им тем самым сообщаю, что «нет никакой нужды спорить, чья из жизненных правд состоятельнее, если я тебя люблю как деда, а тебя - как отца». Есть гораздо более глубинная связь, которая не нуждается в уточнении относительно политических взглядов или ещё чего-то. Просто есть чувство любви, которое ты испытываешь к человеку. Да, он не совершенный, да он неидеальный, да, он тебе причинял кучу боли. Но разве не в этом сила нравственная - простить его?
Ты рождаешься во вполне конкретной семье. С национальной идеей ты сталкиваешься гораздо позже, например,в школе. Изначально у тебя есть круг очень близких людей, с которыми проходит твоё детство. Ты при них плачешь, ты при них выглядишь слабым, ты приходишь к ним за советом и так далее. Мы абсолютно безусловно любим родителей. И когда между нами происходит конфликт, мы испытываем огромную боль, потому что мы их всё равно любим бессознательно, но конфликт и причины, послужившие для его развития, нам кажутся важнее. Нам кажется, что у нас есть какая-то своя правда, и в результате своей жизни мы докажем, почему мы были правы. А это абсолютно бездейственный способ. Это единственное, видимо, что хотели сказать авторы».
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