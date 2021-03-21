Борис Хлебников рассказал, почему женщины надёжнее мужчин

Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Борис Хлебников
стал гостем передачи «Белая студия». В беседе с ведущей Дарьей Златопольской
он рассказал о том, какие минусы и плюсы он видит в отечественном кинематографе, а также о том, как относится к загадочной русской душе и сильным женщинам.
После школы Борис поступил на биологический факультет. В свободное от учебы время он ходил в Музей кино, и, насмотревшись фильмов, в конце концов, передумал становиться биологом. И нисколько не пожалел об этом. «Заниматься своим делом – это редкое везение. Это почти как игромания – получение адреналина. Ты каждый день видишь моментальный результат – это очень короткий и прямой путь чувствовать смысл жизни».
Хлебников признался, что ему больше нравится работать с женщинами. По его словам, они всегда сдерживают свои обещания. В отличие от мужчин.
«Мне интереснее работать с женщинами. Они очень подробные, очень внимательные, они всегда доделывают всё, что обещали, до конца – мужчины почти никогда. Женская судьба в нашем обществе завязана на очень большой многозадачности – но я не говорю, что это правильно»
, - заявил режиссер.
Режиссер поговорил с ведущей и о высоких чувствах. Он объяснил, почему признаваться в любви всегда сложно.
«Только очень уверенный в себе человек может признаться, что любит. Я бы даже сказал – самоуверенным идиотом надо быть, чтобы этого не бояться. В этот момент кажется: если она тебя не любит – это смерть, другого уже не будет. Это же такое состояние не особо адекватное. Поэтому ты всегда боишься этого ответа»
, - сказал Хлебников.
Выпуск программы «Белая студия» с Борисом Хлебниковым выйдет в эфир 23 марта в 21:30 на телеканале «Россия-Культура».
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