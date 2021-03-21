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Звезда сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на военного

21 марта
2021 год

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21 марта 2021
44-летний актер Андрей Лавров, известный по сериалам «След», «Универ» и «СОБР», стал фигурантом уголовного дела, после того как напал с ножом на инспектора ВАИ в центре Москвы.

Звезда сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на военного

По данным правоохранительных органов, Лавров подошёл к военному на Котельнической набережной и стал выкрикивать угрозы. При этом актёр держал в руке нож. После инцидента Андрея Лаврова задержала полиция. Актёр признал свою вину.

Сейчас против артиста возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). После допроса Лаврова отпустили под подписку о невыезде. По предъявленному обвинению ему грозит до двух лет лишения свободы.
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Звезда сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на военного фотографии
Звезда сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на военного фотографии
Звезда сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на военного фотографии
Звезда сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на военного фотографии
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