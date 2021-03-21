Звезда сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на военного

44-летний актер Андрей Лавров
, известный по сериалам «След»
, «Универ»
и «СОБР»
, стал фигурантом уголовного дела, после того как напал с ножом на инспектора ВАИ в центре Москвы.
По данным правоохранительных органов, Лавров подошёл к военному на Котельнической набережной и стал выкрикивать угрозы. При этом актёр держал в руке нож. После инцидента Андрея Лаврова задержала полиция. Актёр признал свою вину.
Сейчас против артиста возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). После допроса Лаврова отпустили под подписку о невыезде. По предъявленному обвинению ему грозит до двух лет лишения свободы.
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